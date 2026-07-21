Снимка: Стопкадър
-
Как разходите да станат възвръщаеми, а икономиката - конкурентна
-
Илияна Йотова: Пребиваването на самолетите цистерни в "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран
-
Между Киевската декларация и Коалицията на желаещите: Какви сигнали изпраща България на съюзниците си?
-
Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки
-
Ще бъдат ли разположени осем американски самолета у нас
-
Депутатите разглеждат в комисия план-сметката за 2026 г.
Предложението ще влезе за гласуване вероятно още утре в пленарна зала
Днес на извънредно заседание Комисията по отбрана прие разполагането на американските самолети на авиобаза "Безмер" . Летателните апарати на въоръжените сили на САЩ ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток.
"За" гласуваха 11 народни представители, "против" - 1, двама се въздаржаха, като 1 от тях е от "Прогресивна България".
Предложението ще влезе за гласуване вероятно още утре в пленарна зала.
Припомняме, че след като кабинетът "Радев" взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета.
Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер
Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база "Безмер". По думите на премиера законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни