Днес на извънредно заседание Комисията по отбрана прие разполагането на американските самолети на авиобаза "Безмер" . Летателните апарати на въоръжените сили на САЩ ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток.

"За" гласуваха 11 народни представители, "против" - 1, двама се въздаржаха, като 1 от тях е от "Прогресивна България".

Предложението ще влезе за гласуване вероятно още утре в пленарна зала.

Припомняме, че след като кабинетът "Радев" взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета.

Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер

Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база "Безмер". По думите на премиера законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента.