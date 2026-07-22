Във вторник се очаква преминаване на студен атмосферен фронт над страната. Още преди обед ще се оформят гръмотевични бури с временно интензивен валеж в Северозапада. Силна гръмотевична буря вече премина през София рано в сряда сутрин. Около 5:00 часа стихията връхлетя столицата, като остави след себе си паднали дървета и нанесе щети по паркирани автомобили. По-късно през деня там отново ще превали, но не със същата интензивност.

По-късно явленията ще се придвижат на изток. В Централна и Източна България бурите ще са особено силни с висок потенциал за резки пориви на ветровете и градушка. Възможни са локални наводнения.

Климатологът Симеон Матев обясни в ефира на „Здравей, България”, че бурята ще достигне източните райони точно когато земята е силно нагрята от слънцето, което допълнително ще подхрани и усили процесите. Там се очакват бързи и изключително интензивни валежи, като на места количествата могат да достигнат между 40 и 60 литра на квадратен метър – стойности, равняващи се на цяла месечна норма.

Снимка: НИМХ

Той посочи, че причината за тези екстремни явления е сблъсъкът на хладен въздух от Западна Европа, носен от циклоните „Кери” и „Мориц”, със задържалия се над Балканите горещ африкански въздух. Синоптикът припомни, че в понеделник са паднали над 35 000 мълнии, като днес се очаква да бъде достигнат подобен огромен брой.

Освен дъждовете и гръмотевиците, експертите предупреждават за сериозна опасност от ураганен вятър. Призивът към хората, особено тези по крайбрежието на Черно море, е да укрепят добре вещите си. Очаква се настоящата буря да затихне окончателно около полунощ в Североизточна България.

Оранжев код за бури в 8 области у нас

За всички области в Източна България е в сила оранжев код за опасно време.

Стихията вече показа разрушителната си сила в Югозападна България. Във вторник буря удари Петрич, където поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда (близо 80 км/ч). Там също има нанесени сериозни материални щети.

След по-спокоен четвъртък, в петък предстои нова порция есенно време. Температурите ще паднат драстично, като в София трудно ще превишат 20 градуса. Очакват се нови валежи, предимно в западната половина на страната. Най-голямата изненада за сезона обаче предстои на връх Мусала, където в петък прогнозите сочат, че ще превали сняг.

Лошата новина за почиващите по морето е, че в събота преди обед там също ще има валежи. В неделя времето ще се успокои и ще бъде слънчево, макар и с по-хладни утрини. Истинското лято се завръща през следващата седмица, а след 7-8 август ни очаква нова, продължителна гореща вълна, обясни още Симеон Матев.

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Редактор: Цвета Лазаркова