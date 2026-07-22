Френският министър на екологичния преход и международните климатични преговори Моник Барбю подаде оставка, но президентът Еманюел Макрон не я прие. Държавният глава я е уверил в подкрепата си и Барбю е решила да „продължи мисията си по негова молба“, съобщиха от кабинета на министъра пред АФП.

Барбю е приела да остане в правителството „заради неотложната необходимост от действия срещу последиците от климатичните промени, които тежко засягат страната ни, както и за да се отговори на предизвикателствата пред екологичното здраве“.

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Барбю обяви, че ще подаде оставка днес, след като парламентът окончателно прие спорна мярка, предвиждаща временно изключение за използването на пестициди, срещу която тя се противопоставяше.

Вчера парламентът одобри окончателно законопроекта на правителството за спешни мерки в селското стопанство, който предвижда, наред с други разпоредби, временното повторно разрешаване при определени условия на някои пестициди, одобрени в ЕС, но които са забранени във Франция.

Екоминистърът оттегли оставката си, но е потвърдила несъгласието си с окончателния вариант на законопроекта за извънредни мерки в земеделието.

Редактор: Цвета Лазаркова