Френският парламент одобри забрана за използване на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Така страната се нарежда след Австралия, която първа забрани използването на платформите от малолетни.

Забраната се простира върху Facebook, TikTok, Snapchat и YouTube. Децата няма да могат да си откриват акаунти, а съществуващите вече ще трябва да бъдат закрити до четири месеца. Президентът Макрон, който призова децата да изключат телефоните си и да започнат да четат, се надява законът да влезе в сила преди началото на учебната година на 1-ви септември.

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Редактор: Дарина Методиева