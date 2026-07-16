Британският регулатор в областта на медиите и телекомуникациите обяви, че започва разследване срещу ТикТок, за да установи дали платформата е нарушила задълженията си за „защита на децата от излагане на вредно съдържание”.

„Целта на това разследване е да се установи дали има основателни причини да се смята, че ТикТок не е изпълнил или не изпълнява законовите си задължения, включително чрез използването на достатъчно ефективна система за проверка на възрастта, която да установява правилно дали даден потребител е дете или не”, посочва британският регулатор Офком на своя уебсайт.

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В изявление ТикТок казва, че не е съгласен с решението на регулатора за започване на разследване.

„Положихме значителни усилия, за да изградим защити за тийнейджърите и да ограничим достъпа до съдържание, неподходящо за тяхната възраст. Миналата година въведохме още над 50 функции и настройки, предназначени специално за тийнейджъри и техните семейства. Оставаме ангажирани със сътрудничеството си с Офком”, заяви говорител на платформата пред АФП.

Платформата за споделяне на видеоклипове, собственост на китайската компания „БайтДенс”, отдавна е във фокуса на британските власти и е обект на все повече санкции и ограничения по света.

Преди две години същият регулатор наложи на ТикТок глоба от близо 2 милиона британски лири, след като компанията не предостави в срок поисканата информация за функцията си за родителски контрол.

Година по-рано платформата беше санкционирана с още по-голяма глоба – 12,7 милиона британски лири, наложена от британския Орган за защита на личните данни заради „незаконното” използване на лични данни на деца, припомня „Франс прес”.

Редактор: Мария Барабашка