Националният исторически музей ще бъде домакин на тържествено събитие по повод 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски. Честването ще се състои в Слънчевата зала на музея и е организирано съвместно с Националния музей „Васил Левски“.

Програмата е посветена на живота, делото и непреходното значение на Апостола на свободата за българската история и национална памет.

188 години от рождението на Васил Левски

В рамките на събитието ще бъде представен и научният труд „Васил Левски в своето историческо време“. Изследването ще бъде представено от доц. Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Гостите ще могат да разгледат и мултимедийната експозиция „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“, чрез която ще бъде проследено как Васил Левски е пресъздаван от поколения български художници. Панорамата ще бъде представена от проф. д-р Боян Добрев. Събитието е част от инициативите, с които се отдава почит към една от най-светлите личности в българската история и към заветите, оставени от Апостола на свободата.

Редактор: Цветина Петкова