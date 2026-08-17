Идеята на Румен Радев за съвместно изграждане и опериране заедно с Украйна на нова ядрена мощност в Белене не е засегната в програмата на кабинета. Това каза бившият заместник-министър на енергетиката Еленко Божков в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той отбеляза, че е участвал в изготвянето на предизборната програма на „Прогресивна България” и му е направило впечатление, че точно това отсъства от плановете на кабинета.

Експертът смята, че е било необходимо да се разпише по-подробно темата за изграждането на 7 и 8 блок на централата.

Енергийният експерт Антон Иванов отбеляза, че ядрената енергетика е изведена с ясен акцент в програмата на кабинета „Радев”. Но освен това са поставени и други два важни момента – за помпено-акумулиращите ВЕЦ-ове и междусистемните връзки на България. За него е странно това, че е заобиколена темата за енергийната ефективност в нейната цялост и е разпределена между две министерства – на енергетиката и на регионалното развитие.

Божков смята, че трябва да се въведе фигурата на един орган или лице, пряко подчинено на Министерския съвет, който да координира дейността между различните институции при изграждането на блоковете.

Ще строим ли заедно с Украйна АЕЦ „Белене”

Божков също така е на мнение, че приоритет за енергетиката в плана на правителството трябваше да бъде бъдещето на въглищните мощности.

Иванов каза, че комплексът „Марица-изток” е с акцентирано стратегическо значение в програмата на кабинета.

Божков смята, че трябва да бъдат разработени шистовите находища. Иванов също е на мнение, че върху тези залежи трябва да се работи, но е необходимо да бъде обяснено на местното население.

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Редактор: Цветина Петрова