Инфлацията в еврозоната може да се окаже по-висока от вече повишените прогнози, а цените на природния газ и електроенергията се превръщат във все по-сериозен риск, заяви управителят на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир.

ЕЦБ очаквано повиши лихвените проценти за втори път тази година на заседанието си в четвъртък и увеличи редица от прогнозите си за инфлацията. Това засили очакванията на финансовите пазари, че през следващата година може да има до три допълнителни повишения на лихвите.

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„Вниманието ми вече е насочено по-малко към цените на петрола и горивата и все повече към цените на газа и електроенергията“, заяви Казимир. По думите му инфлацията при храните, която има важно значение за нагласите и инфлационните очаквания, също се очаква да се ускори.

Цените на природния газ в Европа са достигнали най-високото си равнище от почти четири години, след като европейските страни отложиха попълването на газовите си хранилища през лятото с надеждата, че конфликтът с Иран ще приключи и цените ще се понижат. Сега, при значително по-ниски от обичайните запаси, страните бързат да ги попълнят, което допълнително повишава цените и вероятно ще оскъпи отоплението и електроенергията.

Казимир предупреди и за предстоящ натиск върху цените на храните заради комбинация от фактори, сред които сушата в Европа, климатичното явление Ел Ниньо и поскъпването на дизеловото гориво и торовете. По думите му енергийният шок вече продължава по-дълго от очакваното и последиците му все още не са се отразили напълно на икономиката. Следващото заседание на ЕЦБ е на 29 октомври, като пазарите оценяват на около 60 на сто вероятността за ново повишение на лихвите след срещата на финансовата институция.

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Предупреждението на Казимир бе подкрепено и от члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел, която също предупреди за тревожните тенденции при цените на енергията. По думите ѝ конфликтът в Близкия изток се оказва много по-продължителен от първоначалните очаквания, а поскъпването на енергията е „доста тревожно“. Шнабел посочи, че опасенията вече не се отнасят само до петрола, но и до преработените петролни продукти и природния газ, особено в Европа.

Редактор: Цветина Петкова