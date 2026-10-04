Бенямин Нетаняху нареди проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел. Израелският премиер даде разпореждането след инцидента тази седмица с полет на авиокомпанията "Флай Дубай".

Нетаняху за инцидента със самолет към Тел Авив: Единият пилот намушкал другия и опитал да разбие машината

Премиерът "Нетаняху натовари ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел", се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер.

Редактор: Станимира Шикова