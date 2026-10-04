Кадър/Видео:"Ройтерс"
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При инцидента има най-малко един ранен
Германски пожарникари помогнаха по време на ваканцията си за овладяването на голям пожар в неделя сутрин в къмпинг на популярното за туристите езеро Гарда в Северна Италия. Най-малко един човек е ранен.
Мащабен пожар край езерото Гарда наложи евакуацията на стотици хора (ВИДЕО)
Пожарът е засегнал 20 бунгала, няколко автомобила и част от намиращата се в околността растителност.
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Властите уточниха, че сред взелите участие в борбата с огъня са били и четирима германски пожарникари, дошли на ваканция в Италия.Редактор: Станимира Шикова
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