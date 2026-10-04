Пожар избухна край ивайловградското село Горно Луково. Горят около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. За това информираха от областната администрация на Хасково. Кметът на Ивайловград обяви частично бедствено положение.

На терен работят 13 екипа на ПБЗН от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня. Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ оказва помощ за потушаването на стихията.

Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 16:47 часа и се насочи към засегнатите райони, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната. Той ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Въпреки обявеното бедстветно положение, към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато.

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на горския пожар край Враца

Редактор: Станимира Шикова