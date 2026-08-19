Военен хеликоптер се включи в гасенето на горски пожар в района на врачанското село Тлачене.

Екипаж с хеликоптер „Кугър“ от 24-та авиационна база в Крумово е излетял в 13:49 ч. и подпомага от въздуха действията на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Министерството на отбраната разполага с шест машини - четири „Кугър“ и два Ми-17. От тази година и транспортният „Спартан“ е окомплектован да се включи в борбата с огъня при нужда.

Пожарът се е разгорял в землището на селото, огънят е обхванал борова гора. На място са били изпратени осем пожарни автомобила с 24 пожарникари и булдозер. Помощ е оказана и от екипи на Държавното горско стопанство.

Направена е просека с булдозер, за да се ограничи разпространението откъм с. Габаре и пожарът е ограничен.

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По последна информация към 14:40 часа в гасенето участват седем пожарни автомобила с 22 служители на Пожарна безопасност и защита на населението, щестима служители от Държавното горско стопанство, много доброволци от близките населени места, две водоноски, булдозер и хеликоптерът от Министерството на отбраната.

Пожарът не е локализиран, горят около 8000 дка, от които 1400 дка смесена гора и 6500 дка сухи треви и храсти.

От пожарната служба във Враца съобщиха, че на територията на областта само през вчерашния ден са възникнали 16 пожара в сухи треви, 2 в отпадъци, а 5 пожара са нанесли материални щети.