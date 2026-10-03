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В София ще се състои държавна церемония
Тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни български владетели. Те пристигнаха в София с военно-транспортен самолет „Спартан“ и бяха посрещнати с церемония на площад „Княз Александър I“ в присъствието на държавното ръководство, политици, дипломати, духовници, военни и хиляди граждани.
Самолетът, превозващ ковчега с тленните останки, беше ескортиран във въздушното пространство на страната от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. След кацането на летище „Васил Левски“ - София ковчегът беше поет от военнослужещи и с официален военен церемониал беше транспортиран към центъра на столицата. Шпалир от гвардейци посрещна българския владетел на българска земя.
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На площад „Княз Александър I“ се събраха хиляди хора, които проследиха церемонията и изпратиха тленните останки с аплодисменти. Сред присъстващите бяха президентът Илияна Йотова, представители на Народното събрание и Министерския съвет, бивши президенти, дипломати, духовници и военни. Премиерът Румен Радев, който пристигна в София от Солун заедно с българския посланик в Гърция Валентин Порязов, произнесе слово.
„Пред нас са тленните останки на цар Самуил“, заяви министър-председателят и припомни трагичния край на владетеля. По думите му последният епизод от живота на Самуил е „достоен за библейска трагедия“, тъй като царят е починал, след като е видял ослепените си войници, върнали се от битката. В речта си Румен Радев благодари на Гърция, както и на политиците, дипломатите и учените, които в продължение на шест десетилетия са участвали в усилията за връщането на тленните останки.
Защо цар Самуил има специално място в българската памет
Предаването на тленните останки беше предшествано от официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, на която присъстваха българският и гръцкият министър-председател. Именно там беше обявено и историческото споразумение за връщането им в България. Тленните останки на цар Самуил бяха открити през 1965 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро. Според историческите данни храмът е бил свързан с владетеля и се е намирал в района на неговата лятна резиденция. Оттогава българската държава многократно е поставяла въпроса за връщането на останките.
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