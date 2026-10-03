Мухарем Алиосман - краевед, доскорошен имам и езотеричен философ. До някои отговори е достигнал чрез размишления, до други - чрез видения. И точно неговите видения са особено интересни - може би защото не всички имат такива, а може би защото след тях се откриват забравени църкви и древни тракийски светилища.

"Ничия земя": Тайните на иманярските легенди (ВИДЕО)

Мухарем е роден в Източните Родопи, изучава религиите, съхранява предания и опитва да запази читалището в кърджалийското село Звиница. Автор е на няколко книги, сред които и за традициите на алианите. И там, в разказите за реално и нереално, въображаемо и доказано - се сблъскахме челно и с ежедневието на Мухарем.

Успява ли да се справя с трудностите или именно те го издигат духовно? Отговор на този въпрос ще намерите във видеото.

Редактор: Станимира Шикова