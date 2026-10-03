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Отговорите дава съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
Какво сирене, краве масло, кашкавал, мляко и като цяло млечни продукти слагаме на трапезата си всеки ден? Какво наистина е съдържанието на вода и мляко в тези продукти, които купуваме в магазинната мрежа, и какво се влага в промишленото производство? Имат ли браншовите организации реални данни за процента на истинското мляко в тях?
Темата коментира съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев н ефира на “Събуди се”.
Експерти за случая с фалшивото масло и липсата на контрол: Това е целенасочена измама
Той беше категоричен, че в част от продуктите, етикетирани като млечни, има малко съдържание на мляко. Също така отбеляза, че няма никакъв контрол и е крайно време държавата да поеме своите функции, отнасящи се до веригата на доставки. Експертът допълни, че това е ангажимент на Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните.
Караколев каза, че санкциите са ниски и това не спира нарушителите при производството на храни. Той запита и къде е държавната лаборатория, която трябва извършва пробите на хранителнтите продукти за много кратък срок от време.
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