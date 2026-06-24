Проверките на оказалото се впоследствие некачествено масло са започнали след сигнал, подаден от търговски оператор, чиито интереси са били засегнати. След сезиране на Комисията за защита на конкуренцията и последващо препращане към Българската агенция по безопасност на храните е извършен официален контрол и пробовземане. Това обясни в „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Той коментира изнесените от министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по случая с фалшивото масло, при който, вместо млечни мазнини, в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас.

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По думите му проверката е констатирала сериозни отклонения, включително наличие на съмнителни съставки в значителна част от продуктите. "Има 95% странни немлечни суровини - това е проблем, който изисква твърда реакция“, категоричен е Михайлов. Според него налаганите глоби в подобни случаи са недостатъчни спрямо мащаба на оборотите и потенциалните щети.

Д-р Сергей Иванов от „Активни потребители” беше категоричен, че "това не е първият подобен случай в България". По думите му подобни практики не се възприемат като инцидентни грешки, а като системни нарушения с възможни здравни рискове за потребителите, включително неясен състав, добавяне на различни сурогати и липса на проследимост. "Това е целенасочена измама", изтъкна експертът.

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Той подчерта, че при такива случаи в други държави подобни действия биха могли да се третират като криминални нарушения, особено когато има потенциален риск за здравето на потребителите.

Двамата експерти засегнаха и въпроса с ролята на БАБХ, включително необходимостта от по-ясни и редовни проверки, както и координация между централно и регионално ниво. „Областните дирекции трябва да извършват постоянен контрол, а при сигнал – да се включват и централизирани екипи“, подчерта Михайлов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова