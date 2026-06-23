Глоби за над 300 000 евро за две български фирми, които продавали продукт от растителни мазнини и свинска мас, но опаковани и етикетирани като краве масло. В него вместо обичайните поне 80% млечна мазнина е имало едва 5%. Останалите 95% представляват микс от палмова, кокосова, соева, слънчогледова мазнина, също и свинска маса.

Проверката е задействана по сигнал от друга фирма на пазара, която продава масло със същото наименование - „Deutsche Markenbutter”, и което отговаря на всички изисквания.

Глобените фирми могат да обжалват решението на КЗК.

КЗК глоби две фирми с близо 310 000 евро за продажба на фалшиво масло

Състав, различен от посоченото на етикета и подвеждащо ползване на наименование за висококачествено немско масло - това са констатациите на КЗК. В доклада си комисията посочва имената на 3 български фирми, като 2 от тях ще бъдат глобени.

Екип на NOVA се свърза със собственика на една –„ Клас Фуд” ЕООД. Той каза, че е само дистрибутор.

„Продуктът го получавам от фирма „Алфа” с фактура, с търговски документ, в който има описани партидни номера. Намесват и друга фирма, за която казват, че е пакетирала продукта и го е продавала на пазара”, обяснява Чавдар Спасов.

Опитите ни да се свържем с втората глобена фирма – „Алфа”, засега са без резултат.

Анализът на КЗК посочва, че вместо млечен продукт, въпросното масло е съдържало 95% немлечни мазнини, включително палмови, кокосови, соеви, слънчогледови и свинска мас.

„Не, не съм подозирал, защото цената, която съм плащал, е достатъчно висока, за да отговаря на краве масло. И върху опаковката си има всички необходими данни и си пише, че е краве масло”, казва Спасов.

Според асоциация „Активни потребители” Агенцията за безопасност на храните трябва да започне проверки в училища и детски градини.

„Да произвеждаш масло, което не е масло, е много лесно. Но да не те хванат е много трудно. Има 5% краве масло от кумова срама”, коментира Богомил Николов от „Активни потребители”.

Агенцията по храните от своя страна заяви, че сигналът е получен през 2025, като още тогава са започнати проверки и са възбранени 6 тона от продукта.

Извън подвеждането ни като потребители, на преден план излиза и въпроса какво всъщност ядем.

„Най-малко е това, че мога да бъда алергична към дадена компонента. На второ място има риск за сърдечното здраве. Има пациенти, които купуват кравето масло, за да не повишат холестерола, или с презумпцията да не е съответстващо към телесната им маса”, обяснява проф. Донка Байкова, специалист по хранене и диететика.

Цялата позиция на БАБХ:

„Във връзка с обществения интерес по темата Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) счита за необходимо да поясни предприетите от нея действия по случая.

През януари 2025 г. в БАБХ е постъпил сигнал за продукт с марка „Deutsche Markenbutter“, предлаган в търговската мрежа като краве масло, за който са възникнали съмнения относно съответствието между обявения и действителния му състав.

Незабавно след постъпването на сигнала БАБХ предприема контролни действия. Разпоредени са проверки в обекти за търговия на едро и дребно на територията на цялата страна с цел установяване наличието на продукта и извършване на официален контрол.

В рамките на проверките са взети проби от различни партиди за лабораторно изследване. До получаване на резултатите всички налични количества са поставени под възбрана и спрени от реализация.

Резултатите от лабораторните анализи потвърждават първоначалните съмнения. Изследванията показват, че мастно-киселинният състав на продукта съответства на немлечна мазнина и не отговаря на характеристиките на краве масло, каквото е било обозначено на етикета.

В резултат на установените несъответствия БАБХ разширява контролните действия в национален мащаб. Извършени са над 70 проверки в цялата страна, като са възбранени над 6000 кг от продукта с марката „Deutsche Markenbutter“. Паралелно с това е извършена пълна проследимост на продукта по веригата на доставки.

По време на проверките са установени и редица нарушения, включително липса на задължителна информация на български език върху етикетите; липса на документи за произход за част от количествата; и несъответствия в документацията, свързана с движението и проследимостта на продукта.

За констатираните нарушения са съставени актове за установяване на административни нарушения и са предприети всички предвидени в законодателството административни мерки, включително преустановяване дейността на оператор по хранителната верига.

След приключване на контролните действия е установено, че продуктът не съответства на обявения състав и не отговаря на характеристиките на краве масло, под чието наименование е бил предлаган на пазара. Това представлява сериозно нарушение и подвеждане на потребителите. Именно поради това БАБХ предприема мерки за възбрана, изтегляне от пазара и насочване за унищожаване на наличните количества.

Приоритет за БАБХ е защитата на потребителите, проследяването на храните по цялата верига на доставки и предприемането на необходимите мерки за ограничаване на риска. По случая са работили и други компетентни институции. Най-важният резултат от

предприетите действия е, че продуктът е бил своевременно спрян от пазара, поставен под контрол и не е оставен без последващи действия от страна на компетентните органи.

С оглед на установените факти и възникналите въпроси относно произхода и движението на продукта, събраната информация е изпратена на компетентната прокуратура за преценка и действия по компетентност. След постъпило искане БАБХ е предоставила цялата информация на КЗК."