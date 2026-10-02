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Стигна ли „инфлационният чек” от 50 евро до нуждаещите се
Преди падането на акциза, в края на септември, средната му цена е била 0,69 евроцента
Газът по бензиностанциите поевтиня след отпадането на акциза. Към 12:00 часа горивата не показват промяна в цената си спрямо последното денонощие.
Средно литър А95 струва 1,68 евро, дизелът регистрира спад – 1,90 евро.
Акцизът на пропан-бутана сваля цената с около 9-10 цента на литър
Пропан-бутанът се продава за 0,61 евроцента, като преди падането на акциза, в края на септември, средната му цена е била 0,69 евроцента. Това обаче е най-рядко използваното гориво за автомобили.
Метанът се търгува за 1,41 евро за килограм.
Нулевият акциз за пропан-бутана цели да компенсира потребителите за високите цени на горивата. Доволни от мярката има дори и да не го ползват за личния си автомобил.
Зареждащи споделят, че промяната се усеща, но предимно при битовите нужди.
„Пропан-бутанът е около 10% от закупуваното гориво на бензиностанциите, около 20% е бензин А95 и 70% е дизел. Пропан-бутанът е гориво, което хората няма как да започнат да пълнят по туби или да го съхраняват. Зареждат и са доволни“, казва собственикът на верига бензиностанции Николай Николов.
По населените места из страната от втория опит започна изплащането на така наречения инфлационен чек - или 50 евро за социално слабите.
Граждани споделят, че поради липса на пари на касите, изплащането на парите се е забавило. Поради това са се образували опашки.
И днес обаче не навсякъде се изплаща обещаната сума.
„В момента хората могат да си вземат помощта от 50 евро. Има желаещи, но в по-малките населени места ни е необходимо физическо време, докато парите стигнат до тях“ споделя Лазаринка Лазарова, която работи в Пощенска стания - Видин.
Това физическо време е до понеделник за по-отдалечените места.
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