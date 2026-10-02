Газът по бензиностанциите поевтиня след отпадането на акциза. Към 12:00 часа горивата не показват промяна в цената си спрямо последното денонощие.

Средно литър А95 струва 1,68 евро, дизелът регистрира спад – 1,90 евро.

Акцизът на пропан-бутана сваля цената с около 9-10 цента на литър

Пропан-бутанът се продава за 0,61 евроцента, като преди падането на акциза, в края на септември, средната му цена е била 0,69 евроцента. Това обаче е най-рядко използваното гориво за автомобили.

Метанът се търгува за 1,41 евро за килограм.

Нулевият акциз за пропан-бутана цели да компенсира потребителите за високите цени на горивата. Доволни от мярката има дори и да не го ползват за личния си автомобил.

Зареждащи споделят, че промяната се усеща, но предимно при битовите нужди.

„Пропан-бутанът е около 10% от закупуваното гориво на бензиностанциите, около 20% е бензин А95 и 70% е дизел. Пропан-бутанът е гориво, което хората няма как да започнат да пълнят по туби или да го съхраняват. Зареждат и са доволни“, казва собственикът на верига бензиностанции Николай Николов.

По населените места из страната от втория опит започна изплащането на така наречения инфлационен чек - или 50 евро за социално слабите.

Граждани споделят, че поради липса на пари на касите, изплащането на парите се е забавило. Поради това са се образували опашки.

И днес обаче не навсякъде се изплаща обещаната сума.

„В момента хората могат да си вземат помощта от 50 евро. Има желаещи, но в по-малките населени места ни е необходимо физическо време, докато парите стигнат до тях“ споделя Лазаринка Лазарова, която работи в Пощенска стания - Видин.

Това физическо време е до понеделник за по-отдалечените места.