Снимка: Стопкадър
-
Премиерът: Паметникът на Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият
-
Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи Гюров с Украйна
-
Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки по време на парламентарния контрол
-
Румен Радев за полетите на Пеевски: Службите в Малта ни дадоха 36 фактури за 5 млн. евро
-
Урсула фон дер Лайен пристигна на официално посещение в Скопие
-
Германия се готви за нови хибридни атаки от Русия
Ако обаче твърденията не се докажат, оставка да подаде премиерът или да уволни вътрешния министър, призова партийният председател
„Виждам, че Румен Радев отново е лъгал. Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, за да разберем само министър Демерджиев ли лъже, или вече лъже и премиерът”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод твърденията на властта, че негови частни полети са били финансирани с пари, отклонявани от плащания за мантинели.
Пеевски категорично отхвърли обвиненията, наричайки ги „невъзможни”.
Пеевски: Твърденията на Демерджиев са измислици, ще сезирам прокуратурата
„Едно ви заявявам: 36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма - „Спектрум”, която цитират, е невъзможно да съществуват. Предлагам следното: ако има 36 фактури за заплатени мои полети от фирма „Спектрум”, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не – той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев”, обяви Пеевски.
Той настоя доказателствата да бъдат показани още днес и призова медиите да изискат отговори. На въпрос защо твърденията за платени от фирмата полети са невъзможни, лидерът на ДПС отговори: „Защото всичко е платено от мен и моето семейство”.
Запитан дали може да докаже произхода на средствата си, Пеевски бе категоричен, че тежестта на доказване пада върху обвинителите му.
„Те трябва да покажат. Аз нямам на никого какво да доказвам. Трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и моето семейство”, призова той. И допълни, че доходите на близките му са лесно проверими.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни