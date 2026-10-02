„Виждам, че Румен Радев отново е лъгал. Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, за да разберем само министър Демерджиев ли лъже, или вече лъже и премиерът”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод твърденията на властта, че негови частни полети са били финансирани с пари, отклонявани от плащания за мантинели.

Пеевски категорично отхвърли обвиненията, наричайки ги „невъзможни”.

Пеевски: Твърденията на Демерджиев са измислици, ще сезирам прокуратурата

„Едно ви заявявам: 36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма - „Спектрум”, която цитират, е невъзможно да съществуват . Предлагам следното: ако има 36 фактури за заплатени мои полети от фирма „Спектрум”, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не – той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев”, обяви Пеевски.

Той настоя доказателствата да бъдат показани още днес и призова медиите да изискат отговори. На въпрос защо твърденията за платени от фирмата полети са невъзможни, лидерът на ДПС отговори: „Защото всичко е платено от мен и моето семейство”.

Запитан дали може да докаже произхода на средствата си, Пеевски бе категоричен, че тежестта на доказване пада върху обвинителите му.

„Те трябва да покажат. Аз нямам на никого какво да доказвам. Трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и моето семейство”, призова той. И допълни, че доходите на близките му са лесно проверими.

Редактор: Мария Барабашка