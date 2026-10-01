Детските книги също могат да съчетават традицията с новите технологии. Любознателното пингвинче Пин е главен герой в поредица от приказки, вдъхновени от истински семейни истории, игри и преживявания.

Освен с текст, книгите привличат вниманието на малките читатели и с QR кодове, чрез които могат да слушат приказките. За създаването на историите и вдъхновението зад тях разказа писателката Вера Накова в ефира на "Социална мрежа".

Как да насърчим функционалната грамотност при децата

Любовта ѝ към писането започва още в детството, когато е едва на 9 години. Първоначално създава стихотворения, а по-късно започва да пише разкази и романи. Идеята за пингвинчето Пин се появява с раждането на тримата ѝ внуци. Те се превръщат във вдъхновение и прототип на главния герой, който носи техните качества, характер и емоции.

„Когато създавах тази книга, всяка история се раждаше от прегръдка, от игра с тях. От наши истински семейни истории, посипани с щипка магия и фантазия. Така се създаде тази книга“, разказа Накова.

В желанието си да задържи интереса на съвременните деца към книгите, авторката решава да добави и технологичен елемент. Така в историите се появяват QR кодове, които позволяват на малките читатели да слушат приказките, докато разглеждат книжките.

„За да мога да задържа вниманието и интереса им към традиционната книга, реших, че трябва да създам нещо по-различно като продукт. И така се появиха QR кодовете. Те са направени с голямо улеснение за родителите. Само се сканират и децата могат да прослушват приказката, но това не отменя вниманието към самата книга“, обясни писателката.

Най-важните критици на Вера Накова са самите ѝ внуци. Макар все още да са малки и да я възприемат преди всичко като своята баба, те знаят, че историите в книжките са вдъхновени от тях.

При създаването на приказките авторката обръща специално внимание и на езика. Стреми се да използва лесни и разбираеми думи, за да могат децата да следват историите, без да се налага постоянно да питат за значението на непознати изрази.

„Аз не използвам чуждици. Опитвам се да говоря на техния език – този, който е лесен и разбираем. Така не се налага децата да питат какво означава дадена дума. Разбира се, първите деца, върху които тествам текста, са моите внуци. Ако текстът върви гладко и те не ми задават въпроси, за мен това е достатъчен сигнал, че е разбираем“, сподели Накова.

Освен забавление, историите за Пин имат и възпитателна цел. Във всяка от тях писателката се стреми да вплете послание, което да насърчава добротата и съпричастността още от най-ранна възраст.

„Другото, към което се стремя, е в книгите да има някаква поука. Да има доброта. Светът има нужда от доброта и емпатия. А тези неща се възпитават от най-ранна детска възраст“, подчерта Вера Накова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов