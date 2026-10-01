Проверяват сигнал за полицейско насилие в Районното управление на МВР в Кърджали спрямо 21-годишен. Младежът бил задържан по Закона за МВР.

Сигналът е подаден във Вътрешното министерство, уточниха от Областната дирекция на МВР. Проверката все още не е приключила.

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След завършването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите, предава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Редактор: Ивета Костадинова