Сигналът е подаден във вътрешното министерство
Проверяват сигнал за полицейско насилие в Районното управление на МВР в Кърджали спрямо 21-годишен. Младежът бил задържан по Закона за МВР.
Сигналът е подаден във Вътрешното министерство, уточниха от Областната дирекция на МВР. Проверката все още не е приключила.
Задържаха общински служител при акция в Кърджалийско заради липсващ асфалт
След завършването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите, предава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Валентина Стоева, кореспондент на БТА в Кърджали
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни