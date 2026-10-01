Нови правила за връщане на мигранти без право на престой прие днес Съветът на ЕС, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Промените ще влязат в сила в следващите седмици.

Въвеждат се задължения за чужденците без право и общоевропейски процедури за тяхното връщане, включително по-строги правила за онези, които представляват заплаха за сигурността. Правилата предоставят повече възможности за държавите от ЕС за осъществяване на връщанията и дават възможност държавите да създават миграционни центрове в страни извън ЕС.

Неспазването на задължението чужденците да сътрудничат с местните власти може да доведе до наказания, намалени обезщетения и помощи, предоставени в съответствие с националното законодателство, също така отказ от предоставяне на възможности за насърчаване на доброволното връщане и глоби.

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Въвеждат се европейска заповед за връщане - формуляр, в който държавите ще трябва посочват основните причини за решението за връщане на даден чужденец. Това ще даде на държавите в ЕС необходимата информация за признаване на решения за връщане, издадени от други европейски страни.

Взаимното признаване на решенията за връщане засега ще остане доброволно и ще бъде преразгледано три години след влизането в сила на новите правила. След това Европейската комисия може да внесе законодателно предложение, за да може взаимното признаване да стане задължително.

Новите правила въвеждат мерки за граждани от държави извън ЕС, които представляват заплаха за сигурността. Например държавите в ЕС ще могат да издадат забрана за влизане за неопределено време, когато това е оправдано и съразмерно на заплахата за сигурността, или да задържат такива чужденци за повече от 24 месеца.

Редактор: Цвета Лазаркова