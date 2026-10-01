Биляна Плавшич, една от водещите политически фигури на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина и бивш президент на Република Сръбска, е починала в Белград на 96-годишна възраст. Очаква се тя да бъде погребана в Баня Лука.

Плавшич остава една от най-противоречивите фигури от периода на разпадането на Югославия. Пред Международния трибунал за бивша Югославия в Хага тя призна вина за преследване на босненски мюсюлмани, хървати и други несръбски граждани на политическа, расова и религиозна основа. Деянието беше квалифицирано като престъпление срещу човечеството, а през февруари 2003 г. тя получи присъда от 11 години затвор.

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Първоначално срещу нея бяха повдигнати и обвинения за геноцид, военни престъпления и тежки нарушения на Женевските конвенции. Останалите обвинения бяха оттеглени в рамките на споразумението, след като Плавшич призна вината си по обвинението за преследване.

През юни 2003 г. тя беше изпратена да изтърпява наказанието си в шведския затвор „Хинсеберг“. Освободена беше през октомври 2009 г., след като излежа около две трети от присъдата. Впоследствие Плавшич се отказа от направеното пред съда признание за вина.

Преди политическата си кариера Плавшич има дългогодишен академичен път. Родена е на 7 юли 1930 г. в Тузла, в тогавашното Кралство Югославия, а детството и младостта ѝ преминават в Сараево.

Завършва биология в Загреб и защитава докторска дисертация по ботаника с насоченост към растителната вирусология. Специализира в чужбина, включително в САЩ като стипендиант по програмата „Фулбрайт“. Професионалният ѝ път преминава и през научни институции и университети в Прага, Минесота, Лондон, Бари, Триполи и Ню Делхи. По-късно става професор и декан на Факултета по природни науки и математика в Сараево.

С наближаването на разпадането на Югославия Плавшич напуска академичната среда и влиза в политиката. На изборите през 1990 г. е избрана за сръбски представител в колективното председателство на Босна и Херцеговина.

След началото на босненската криза тя се присъединява към ръководството на Република Сръбска и до септември 1996 г. е един от нейните двама вицепрезиденти. След оттеглянето на Радован Караджич от президентските функции под международен натиск Плавшич поема правомощията му, а на изборите през 1996 г. е избрана за президент на Република Сръбска.

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Две години по-късно губи президентския вот от Никола Поплашен. Междувременно влиза в конфликт със Сръбската демократическа партия, от която е изключена през 1997 г. Малко след това създава Сръбския народен съюз и застава начело на формацията.

След неуспеха на партията на местните избори през 2000 г. позициите ѝ отслабват. В края на същата година Плавшич се отказва и от депутатското си място в парламента на Република Сръбска, като посочва здравословни причини.

На 10 януари 2001 г. Плавшич доброволно се предава на Международния трибунал за бивша Югославия. Делото срещу нея се превръща в един от знаковите процеси срещу представители на политическото ръководство на босненските сърби от времето на войната от 1992-1995 г.

Редактор: Цветина Петкова