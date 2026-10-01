Неочакван обрат при екзекуцията на обвинена в убийство в американския щат Тенеси. 50-годишната Криста Гейл Пайк останала жива, след като ѝ били приложени две дози пентобарбитал, съобщава Fox News, позовавайки се на нейния адвокат. Впоследствие процедурата била прекратена.

По информация на медията повече от 40 минути след поставянето на втората инжекция Пайк все още имала жизнени показатели. Свидетелите на опита за екзекуция били изведени от помещението, а малко по-късно Департаментът по корекциите на Тенеси потвърдил, че осъдената е жива.

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Случаят претърпя няколко драматични обрата непосредствено преди изпълнението на смъртната присъда. Първоначално федерален апелативен съд спря екзекуцията около час преди уреченото време. Целта беше да бъде разгледан въпросът дали твърденията на Пайк, че като дете е била подлагана на тежко сексуално насилие, са били отчетени в достатъчна степен при определянето на наказанието ѝ.

Christa Pike ,condenada a muerte por matar a una chica,ha sobrevivido a 2 inyecciones letales de pentobarbital esta noche en Tenessee.



La han llevado a un hospital aunque la hipoxia seguramente la haya dejado con daño cerebral permanente.



Ni tan mal. pic.twitter.com/uLUTXZ9ekN — Fran Ram (@ElCidAcampado) October 1, 2026

Впоследствие обаче Върховният съд на САЩ разреши изпълнението на смъртната присъда. Така процедурата беше възобновена.

Ако екзекуцията беше завършила със смъртта на Пайк, тя щеше да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от два века насам.

Криста Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната Колийн Слемър в Ноксвил през 1995 г. Когато е извършено престъплението, Пайк е била на 18 години. Тя и нейният тогавашен приятел са признати за виновни за убийството на младата жена чрез побой и намушкване.

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Случаят предизвиква огромен обществен отзвук в САЩ. Върху тялото на Слемър имало издълбан пентаграм, а други обстоятелства около престъплението пораждат подозрения за връзка със сатанински култ.

Снимка: БТА/АП

Пайк не отрича участието си в убийството. Защитата ѝ обаче от години настоява при разглеждането на присъдата да бъдат отчетени възрастта ѝ към момента на извършване на престъплението, данните за психично заболяване и твърденията, че от ранна детска възраст е била жертва на сексуално насилие. Адвокатът ѝ твърди още, че случаят е необичаен, тъй като смъртните присъди на други осъдени в Тенеси, които са били на 18 години при извършването на определени престъпления, впоследствие са били отменени.

Редактор: Цветина Петкова