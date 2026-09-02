23-годишният Тайлър Робинсън се призна за невинен по обвинението за убийството на консервативния американски активист Чарли Кърк. Съдия в щата Юта постанови, че прокуратурата може да поиска смъртно наказание, ако Робинсън бъде признат за виновен.

Чарли Кърк беше застрелян през септември миналата година по време на събитие в университетски кампус. Случаят предизвика широк обществен отзвук в САЩ и привлече значително внимание заради политическата дейност на политическия активист.

Семейството на Чарли Кърк влиза в съдебната зала в Юта

Прокуратурата твърди, че разполага с ДНК доказателства, видеозаписи и признания, които Робинсън е направил пред свои близки. Според обвинението политическите възгледи на Кърк също могат да са свързани с предполагаемия мотив за престъплението.

Робинсън отхвърля обвиненията и се призна за невинен. Делото продължава, като предстои съдът да разгледа представените от прокуратурата доказателства и аргументите на защитата.

Редактор: Георги Иванов