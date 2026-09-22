При засилени мерки за сигурност днес в Ню Йорк ще бъде открита 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

България е представена от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Тя пристигна със закъснение, след като самолетът ѝ беше отклонен към Бостън заради прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата ѝ и тя не даде предвидения брифинг.

По-късно днес се очаква среща между президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украйна Володимир Зеленски.

САЩ отказаха визи на част от делегацията на иранския президент за срещата на ООН

Според западни източници, Тръмп ще се опита да накара Зеленски да прекрати ударите по руски енергийни обекти. Днес американският президент нарече войната "смешна" и заяви, че Русия е загубила контрол върху производството си на петрол. Тръмп ще говори и пред Общото събрание също днес, веднага след откриването му.

Редактор: Никола Тунев