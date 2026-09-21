На какви стратегии ще разчитат кандидатите за президент и вицепрезидент? Темата коментираха в ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS политолозите проф. Милена Стефанова и Георги Проданов и социологът Кольо Колев.

Днес регистрация в ЦИК направиха инициативните комитети за Илияна Йотова и Кирил Вълчев и този за Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Не е предрешено нищо в избора към този момент”, смята проф. Стефанова. „Правителството върши нещо, което по един или друг начин се отразява на хората, които биха гласували за кандидат, подкрепен от „Прогресивна България”. А и всички си задаваме въпроса, защо партиите не си издигнаха кандидатите, а трябваше да се минава през инициативни комитети. Кого лъжат – себе си или нас?”, попита проф. Стефанова.

Дни преди кампанията за президент: Стигна ли се до война на компромати и политически лагери

„Обявяването на Гюров и Кандев доста закъсня. Типът кампания, който ще водят, все още не е особено видим. Рано е да предполагаме дали ще има ясен сблъсък между тях и Йотова", каза Георги Проданов. „С оглед на това, което върви – замерянето с компромати - много вероятно е и Йотова, и Гюров, да се окажат фигуранти в цялата тази игра”, коментира още Георги Проданов. Според него това ще се отрази и на двете страни. „Влизаме не в състезание, а в кални борби. Не знам доколко тези двамата участници имат власт и контрол над самата ситуация. И дали тези, които вадят компроматите, не са част от сянката на партиите, които участват в тези инициативни комитети. Това е лош сигнал за избирателите", коментира Проданов. И изрази притеснение, че контролираният вот може да реши резултата от вота.

Кольо Колев обаче не мисли, че контролираният вот ще има значение.

„Не виждам субекта, който ще бъде заинтересован от активно участие в тези президентски избори. Говоря за партийни централи, които евентуално да се ангажират, да купуват гласове. Всичко това обаче води до по-ниска избирателна активност”, смята Колев. „Политическите централи не са особено заинтересовани в тази битка”, каза Колев и даде пример с ГЕРБ.

Гледайте целия разговор във видеото.

Редактор: Ина Григорова