Министерството на образованието предлага да се въведе електронна карта за личностно развитие на ученика, както и да бъде определен ресорен специалист.

Според директора на столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов правилата са нещо положително и всеки един човек трябва да ги спазва, за да бъде успешен и да не допуска да влезе в някакви сериозни отклонения. Сред най-често срещаните проблеми с дисциплината, при които санкциите не дават особен резултат, Стаматов открои от елементарни такива - като драскането по чина и системните закъснения за час, до много по-сериозни като проява на агресия и нарушаване правата на другите ученици. „Тъкмо в тази голяма гама от най-различни нарушения, МОН се опитва да намери нова възможност за разрешаване на един или друг проблем, свързан с поведението на учениците“, каза той в ефира на NOVA NEWS.

„Електронната карта, която образователното министерство предлага, е надграждане на сегашната електронна система. Предполагам, че всеки учител ще е длъжен да пише позитивите и негативите, свързани с поведението на ученика в рамките на дадена седмица. Направи ми впечатление обратната връзка, която в последните дни се появи в социалните мрежи - много хора смятат, че всеки учител ще пише постоянно. Но не е това идеята на електронната карта. В момента всяко частно училище в България има подобна система“, обясни Стаматов.

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Директорът обърна внимание, че всеки родител смята, че щом вкъщи детето му е „брилянтно“, значи и в училище е такова. „Това всъщност не е така, защото ролята на ученика в общността на класа винаги е коренно различна от тази вкъщи", посочи той.

По думите му МОН трябва много добре да разясни кой ще поеме функцията на специалист по личностно развитие, защото във всяко добре работещо училище има хора с координираща роля между семейството и екипа от учители, както и педагогически съветник, психолог и ресурсен учител.

„Нашата образователна система не мери позитива. Не посочва положителните индивидуални качества на всяко дете. Затова е добре да се помисли за един такъв инструмент - за да се видят именно положителните нагласи на даден ученик“, посочи Стаматов.

Той беше категоричен, че проблеми с поведението на учениците има във всяко училище и за първи път министерството прави опит за преодоляването им.

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Редактор: Цвета Лазаркова