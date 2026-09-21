Израелски заселници са влезли в комплекса на джамията „Ал Акса“ в окупирания Източен Йерусалим и са извършили еврейски молитви в дворовете му, съобщи „Ал Джазира“. Случаят е част от поредица действия на израелски политици и заселници в навечерието на Йом Кипур – най-свещения ден в еврейския календар.

В четвъртък министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и други израелски представители отново са влезли в комплекса „Ал Акса“ във връзка с Йом Кипур.

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Hundreds of illegal Israeli settlers stormed the Al-Aqsa's Buraq Wall plaza and mosque compound in Palestine's occupied East Jerusalem for two consecutive days on September 19 and 20, to perform rituals marking Yom Kippur day pic.twitter.com/BbNKZ3Ygap — TRT World (@trtworld) September 20, 2026

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху посети тунели под Стария град на Източен Йерусалим. В неделя той публикува видеозаписи и снимки от участието си в еврейски молитви „Слихот“ при Западната стена, известна сред мюсюлманите като Стената „Ал-Бурак“.

На кадрите Нетаняху и съпругата му Сара преминават през един от тунелите, прокопани под Западната стена, докато в района се провеждат еврейски молитви. По думите на премиера мястото се намира близо до „Светая Светих“.

Israeli PM Benjamin Netanyahu posted a video of him and his wife, Sara, walking through tunnels beneath occupied East Jerusalem’s Old City and the Al-Aqsa Mosque compound, before joining ‘Selichot’ prayers at the Western Wall ahead of the Jewish holiday of Yom Kippur. pic.twitter.com/n79X3J3BYj — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 20, 2026

Според палестинската губернаторска служба на Йерусалим около 570 заселници са влезли в дворовете на „Ал Акса“ до 10:00 часа местно време в неделя. По информация на службата те са извършвали религиозни ритуали по повод Йом Кипур.

„Хамас“ осъди действията. В изявление групировката заяви, че посещението на Нетаняху в тунелите и разкопките под комплекса и при Стената „Ал-Бурак“ представляват според нея „атака“ срещу идентичността и статута на „Ал Акса“. Групировката отхвърли и продължаващите израелски археологически работи под района.

Tens of thousands of Israeli settlers storm Al-Buraq Wall plaza, west of Al-Aqsa Mosque, in occupied Jerusalem, and perform Talmudic rituals. pic.twitter.com/VZweFuN22D — Quds News Network (@QudsNen) September 19, 2026

Израел извършва археологически и инфраструктурни работи под части от Стария град на Източен Йерусалим от години. Според „Ал Джазира“ тези дейности са свързвани с търсенето на доказателства за останки от укрепленията на Втория храм, докато критици оспорват тази интерпретация и разглеждат работите като част от усилията за утвърждаване на израелския контрол над района.

През 2022 г. Нетаняху проведе заседание на правителството в тунелите и тогава определи Израел като „стопани на Йерусалим“. Посещението му тази година се състоя в навечерието на Йом Кипур и на фона на засилено политическо напрежение в Израел преди парламентарните избори през октомври.

Breaking | Dozens of Israeli settlers break into Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem, marking the Jewish Yom Kippur holiday. pic.twitter.com/PTt8tWmlvf — Quds News Network (@QudsNen) September 20, 2026

Според политическия анализатор Ахмед ал-Хила, цитиран от „Ал Джазира“, използването на религиозна символика от Нетаняху има и политическо измерение. По думите му посещението е начин премиерът да консолидира подкрепата сред десните и религиозните избиратели. Тази оценка е на анализатора, а не независимо установен факт.

Катар осъди нахлуването на израелския министър на националната сигурност и заселници в „Ал Акса“. В изявление от 20 септември катарското външно министерство определи действията като „грубо нарушение на международното право и международното хуманитарно право“, както и като „неприемлива провокация“ към чувствата на милиони мюсюлмани по света.

Statement | Qatar Condemns Israeli National Security Minister, Settlers' Storming of Al-Aqsa Mosque



Doha | September 20,2026



The State of Qatar condemns the storming of Al-Aqsa Mosque by the extremist Israeli Minister of National Security and settlers under the protection of… pic.twitter.com/vhucJQlp6e — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) September 20, 2026

От Доха подчертаха, че джамията „Ал Акса“ е изключително място за поклонение на мюсюлманите. Според катарското външно министерство всички едностранни действия, целящи промяна на историческия и правния статут на Йерусалим и неговите свети места, са невалидни съгласно международното право.

Катар предупреди, че продължаващите нарушения и провокации могат да допринесат за ново насилие и ескалация в региона и да подкопаят перспективите за постигане на спокойствие и стабилност.

Редактор: Георги Иванов