Белгийската банка Кей Би Си (KBC) повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в България през 2026 г. до 5 на сто спрямо очакваните през август 4,7 на сто. За 2027 г. оценката също е увеличена с 0,3 процентни пункта - до 3,8 на сто. Същевременно прогнозите за растежа на брутния вътрешен продукт остават непроменени - 2,6 на сто през тази година и 2,4 на сто през 2027 г., сочи септемврийският икономически обзор на групата.

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията на анализаторите и подкрепя прогнозата им за 2026 г. Очакваното забавяне през 2027 г. вече беше заложено и в августовската оценка на Кей Би Си.

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По-предпазливите очаквания за инфлацията са свързани с поскъпването на горивата и транспорта. Според актуалния обзор годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1 на сто през август, докато динамиката на цените на храните остава сравнително благоприятна.

Анализаторите очакват инфлацията да се забави през 2027 г. с отслабването на ефектите от последните ценови шокове и на продължаващия инфлационен натиск. Сушата обаче създава допълнителни рискове. Според обзора тя е наложила ограничаване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, което е допринесло за натиска върху регионалните цени на електроенергията.

В августовската си прогноза Кей Би Си открояваше приемането на еврото и първите признаци за по-силен приток на преки чуждестранни инвестиции като подкрепящи растежа фактори. Тогава анализаторите предупреждаваха и за ограниченията от страна на предлагането: 33,3 на сто от промишлените предприятия през юли са посочили недостига на работна ръка като пречка пред дейността си, а почасовите разходи за труд през първото тримесечие са нараснали с 13,4 на сто на годишна база.

Редактор: Цвета Лазаркова