В понеделник гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експретът Цветелина Узунова.

Първата тема, която обсъдиха, беше за предстоящите президентски избори и участниците в тях. Кандидатпрезидентските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров се регистрираха днес в Централната избирателна комисия. Утре се очаква да стане известна и кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане".

След това дискусията премина към изборите в Германия. След поредните местни избори в три от провинциите, включително Берлин , спечелиха формации от крайния спектър - на дясното и лявото, а управляващата партия на канцлера Мерц отбеляза най-лош резултат от създаването си. Резултати, които Мерц нарече "катастрофални".

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева