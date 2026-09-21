-
Кристина от „Игри на волята“: За последствията от поведението на нарцистичните родители
-
„На кафе“ с Емилия, Гринго и Любо и Мариана за „Свобода на колела“
-
Зад кулисите на „Пееш или лъжеш“ и УНИЦЕФ: Веско Маринов, Деси Слава и Фики
-
Бързакови срещу Пантерките в "Семейни войни"
-
Решителна игра в "Сделка или не"
-
„Пееш или лъжеш“ в подкрепа на УНИЦЕФ
Коментар на Настимир Ананиев, Ваня Кастрева и пиар експретът Цветелина Узунова
В понеделник гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експретът Цветелина Узунова.
Първата тема, която обсъдиха, беше за предстоящите президентски избори и участниците в тях. Кандидатпрезидентските двойки на Илияна Йотова и Андрей Гюров се регистрираха днес в Централната избирателна комисия. Утре се очаква да стане известна и кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане".
След това дискусията премина към изборите в Германия. След поредните местни избори в три от провинциите, включително Берлин , спечелиха формации от крайния спектър - на дясното и лявото, а управляващата партия на канцлера Мерц отбеляза най-лош резултат от създаването си. Резултати, които Мерц нарече "катастрофални".
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни