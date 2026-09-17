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Коментар на Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.
Първата тема, която обсъдиха, беше за високите цени на горивата. Опозицията и днес обвини управляващите, че не са реагирали навреме. Правителството отговори, че подготвя пакет от неотложни мерки, който ще стане ясен до края.
След това дискусията премина към предстоящия президентски вот, а по-точно към това как ще се гарантира неговата честност и прозрачност. Гостите коментираха възможните мерки, които МВР може да наложи.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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