В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.

Първата тема, която обсъдиха, беше за високите цени на горивата. Опозицията и днес обвини управляващите, че не са реагирали навреме. Правителството отговори, че подготвя пакет от неотложни мерки, който ще стане ясен до края.

След това дискусията премина към предстоящия президентски вот, а по-точно към това как ще се гарантира неговата честност и прозрачност. Гостите коментираха възможните мерки, които МВР може да наложи.

Цялото предаване гледайте във видеото.