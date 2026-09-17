„Регистърът на храните може да се превърне в сериозна административна тежест за производителите". Това заяви изпълнителният директор на Сдружение „Храни и напитки“ Яна Стартиева в ефира на „Пресечна точка“.

По думите ѝ амбицията на проекта е първоначално в регистъра да бъдат включени 23 вида храни, а постепенно той да обхване всички храни, произвеждани в България. „Само за тези 23 продукта става въпрос за повече от 10 000 производители – производители на ябълки, мляко и други продукти“, посочи тя.

КЗК предлага пакет от 19 мерки за подобряване на конкурентната среда в сектор храни

Според Стартиева всеки производител ще трябва да се регистрира с електронен подпис и да предоставя информация за фактури, разходи и други данни. „В други държави, които ни се дават за пример, първо тези мерки са по желание, а другото е, че в други държави дигитализацията е на много по-високо ниво“, каза тя.

Според нея допълнителната административна тежест ще доведе и до разходи за бизнеса, които в крайна сметка могат да бъдат прехвърлени върху потребителите. „Разходът за потребителя се калкулира в цената. Този разход трябва да бъде включен в крайния продукт“, допълни Стартиева.

Тя подчерта, че разбира стремежа на правителството да ограничи поскъпването на храните. Според нея обаче трябва да се търсят решения, които да стимулират производството и да улеснят достъпа на земеделските производители до пазара. „Нужно е коопериране на земеделците, което ще им даде пазарна сила по-директно да изнасят своите продукти на пазара и да се преодолеят посредниците“, посочи Стартиева.

Министерството на земеделието проверява сигнали за нелоялни практики към производители

Тя изрази притеснение и от изискването за предоставяне на информация за цените и механизмите на доставка. „Следенето и записването е притеснително за нас, защото изваждането на търговска информация като цени и механизми на доставка е строго защитено от Закона за защита на конкуренцията“, каза тя.

По думите ѝ е важно да се прави разлика между намаляване на цените и ограничаване на темпа, с който те се увеличават.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева