„България ще бъде домакин на среща на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток". Това заяви премиерът Румен Радев. По думите му председателят на Европейската комисия е обявил инициативата за междуконтинентална свързаност и е посочил България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата.

Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници.

„България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа – не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа“, заяви премиерът.

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По думите му фактът, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика. Според Радев предстоящата среща на върха, която се очаква да отключи значително финансиране, е израз и на доверие към българското правителство.

Премиерът подчерта, че географското положение на България трябва да бъде превърнато в стратегическо предимство. Той посочи, че страната работи с Европейската комисия за промяна на статута на ключови национални инфраструктурни проекти.

„С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност – транспортна, енергийна и дигитална“, каза Радев.

Според него реализацията на тези проекти е важна за икономическия растеж, справянето с демографските проблеми и цялостното развитие на страната.

Радев благодари на министрите на външните работи и на транспорта за работата им по инициативите за свързаност. Българското правителство поставя транспортната, енергийната и дигиталната свързаност сред ключовите направления за развитието на страната.

Редактор: Дарина Методиева