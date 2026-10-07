Атаката срещу два цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България продължава да повдига въпроси за произхода на използваните дронове, след като властта не посочва кой стои зад удара. Според експерти наличните сателитни и разузнавателни данни насочват към руски дронове.

Руслан Трад обясни в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че сателитни изображения вече се анализират, а част от тях са засекли последните минути преди атаката срещу корабите. По думите му към момента всички знаци, включително поведението при атаката, времето и целта ѝ, сочат към руски дронове.

Кой стои зад атаката срещу кораби и какви са рисковете за сигурността в Черно море

Според бившия министър на отбраната и въшните работи Велизар Шаламанов причината за липсата на категоричен отговор от институциите не може да бъде търсена единствено в отсъствието на отломки от дроновете. „За това съществува разузнаването - не да изяснява атаката на база на отломки, а на базата на замисъл, данни от сателични наблюдения, радиолокационно, видеонаблюдение, на базата на човешко разузнаване, което следи какви са намеренията и какви удари се нанасят“, заяви той. Шаламанов определи случилото се като целенасочена атака срещу цивилни обекти: „Абсолютно очевидно е, че това не са заблудени дронове, които са паднали случайно върху тези кораби. Това е цел, която е поставена от някой, който води война, а агресорът в Черно море е Русия и президентът Путин. Цел, която не е насочена към военни, а към цивилни обекти с ясната цел да бъде блокиран икономически транспортният коридор в Западното Черноморие“, каза той. Според него подобен сценарий би затруднил не само Украйна, но и икономическото развитие на България и Румъния.

Експертите коментираха и въпроса за способността на България и НАТО да наблюдават и защитават Черно море. Руслан Трад посочи, че България трябва да участва по-активно в натовските инициативи за противодействие на дронове. Шаламанов от своя страна заяви, че необходимият разузнавателен капацитет съществува: „НАТО разполага с невероятен капацитет за разузнаване. Точно това трябва да се изясни - от спътници до безпилотни самолети, цялата тази информация трябва да се споделя“, каза той.

Очаква се да продължи спасителната операция в Черно море след атаката с дронове

Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков също заяви, че според него институциите разполагат с достатъчно информация, за да установят произхода на дроновете. Той призова за допълнителни усилия и апаратура в Черно море и добави, че няма време да се изчаква и тепърва да се обсъжда дали трябва да бъдат предприети действия за защита на българските води и територия.

Целия разговор вижте във видеото.

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Редактор: Ралица Атанасова