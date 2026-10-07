Атаката с дронове срещу кораби в Черно море поставя въпроси както за сигурността на морския трафик, така и за способността на България да реагира при подобни случаи. Темата в ефира на „Здравей, България“ коментираха вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете и бивш ръководител на дирекция „НАТО“ в Министерството на отбраната полковник доктор Иван Миланов, членът на ръководството на Атлантическия съвет капитан първи ранг от запаса Васил Данов и експертът в областта на морското дело капитан д-р Тодор Георгиев.

По думите на Миланов все още няма официално потвърждение кой стои зад атаката, но според него Русия е единствената страна, която би могла да я е извършила. Той свърза нападението с опитите да бъдат ограничени възможностите на Украйна да използва Черно море за превоз на зърно.

За Миланов обаче най-важният въпрос е не само кой е извършителят, а какво означава случилото се за България. „Това е показателно, че войната Украйна - Русия напусна границите на бойното поле. Правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени“, каза Миланов.

Той подчерта, че морската граница е специфична и не може да бъде защитавана по същия начин като сухопътната. „Не можем да опънем ограда в морето“, поясни експертът.

Очаква се да продължи спасителната операция в Черно море след атаката с дронове

„Няма как правителството, премиерът Радев и министърът на отбраната да намерят табелка „Made in Russia" на мястото, където е потънал единият кораб и е ударен другият“, каза от своя страна Данов.

Според него трябва да се изчакат доказателствата. Данов посочи, че България разполага с брегова система за наблюдение, която събира информация от различни сензори и станции. По думите му системата „постоянно обновява морската обстановка“ и осигурява обща картина, с която разполагат както военното, така и гражданското ръководство.

Капитан д-р Тодор Георгиев обърна внимание на последиците от подобни атаки за корабоплаването. По думите му един от корабите е останал без екипаж и продължава да дрейфа, след като е бил повреден.

Георгиев посочи и още един сериозен проблем – опасността спасителните операции да бъдат затруднени при продължаващи атаки. „В нашите среди се говори, че Черно море вече е мъртва зона“, заяви той.

Според него повишаването на риска за корабите ще има и пряк икономически ефект. „Това може да засегне и българския износ на зърно, както и цената на стоките, които се транспортират през Черно море", допълни той.

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са безспорна ескалация, а България трябва да реагира внимателно, но и категорично, така че да не допусне превръщането на Черно море в „мъртво море“. Това заявиха в ефитра на "Здравей, България" и журналистите Чавдар Стефанов и Валерий Тодоров.

Според Тодоров предпазливостта на българските власти да не посочват конкретен извършител на атаките е разбираема, тъй като вече е имало случаи, при които първоначалните оценки са се оказвали погрешни. „Имаше няколко случая, в които така се идентифицираха от едната страна, пък се оказа, че истината е друга. Може би тази предпазливост изглежда оправдана“, коментира той.

В същото време обаче вероятността поне един от корабите да е бил атакуван от руска страна изглежда реална, смята той. Особено внимание обърна на използването на подводни дронове. „Подводните дронове изискват по-добра координация, по-близки цели. Най-далекобойната част е някъде до около 250 километра, защото след това става трудно управляемо“, обясни Тодоров.

По думите му комбинираната атака вероятно предполага координация между въздушни и подводни дронове. Именно подводната атака може да обясни и бързото потъване на един от корабите.

„Обикновено подводните дронове са по-опасни, защото ударът е в дъното и корабът потъва много бързо. Това обяснява и бързото потъване. За три минути е потънал първият кораб. Абсолютна драма“, казва той.

Въпросът кой стои зад атаките остава чувствителен. Украйна отрича да е извършвала морски действия срещу корабите, а от руска страна също има опровержение, подчерта Чавдар Стефанов.

Експерти са категорични – заплахата за корабоплаването и националната ни сигурност е директна

Според Тодоров независимо от това кой е извършителят, атаката представлява сериозна провокация. „Това за мен, независимо от коя страна идва, е провокация. Първо, защото става в изключителната икономическа зона. Второ, това са търговски кораби. Трето, целта не е просто да се парализира дейността или предупредително да се блокира корабоплаването в Черно море, а директно се стига до унищожение. Това е безспорна ескалация“, посочи той.

Особено важен е фактът, че атаката се случва в българската изключителна икономическа зона. Според анализа това поставя България в изключително чувствителна позиция, подчерта той. И допълни: „Ние сме най-уязвимата страна по отношение на защитата от дронове и в отбранителен смисъл. Тук е възможно да се играе по периферните нерви на ЕС и НАТО. Как ще реагира самата България? Как ще реагира ЕС?“.

По думите на Стефанов възможността за руски провокации срещу страни от ЕС и НАТО се обсъжда все по-често през последните месеци. Българската ситуация е още по-сложна заради предстоящите политически процеси и избори. А Тодоров допусна и друга хипотеза - че в условията на война е възможно определени операции да бъдат представяни като действия на противниковата страна.

Чавдар Стефанов изтъкна, че една от основните цели на хибридните действия е именно създаването на страх. „Главната цел на това е страх - всяване на страх. Основната руска позиция е позицията на силата. Светът разбира само от сила. Това говори и Путин, това говорят и обкръжаващите го“, посочви той.

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Редактор: Габриела Павлова