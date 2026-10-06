Сигурността на търговското корабоплаване в Черно море вече е в критична фаза, сигнализират експерти след инцидента с поразените от дронове кораби недалеч от Варна. Военните действия и рисковете директно засягат икономическата зона на България и изискват незабавна реакция на държавно ниво и засилване на морската отбрана.

За първи път търговски съдове стават мишена на дронове непосредствено до нашите брегове. Атаката е по въздух и под вода. Поразени са два кораба. Единият от тях потъна. Експертите са категорични – заплахата за корабоплаването и националната ни сигурност вече е директна.

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„Бих казал, че степента вече наистина е много висока. Трябва да се вземат много спешни мерки”, категоричен е инж. Тодор Иванджиков от Асоциацията на българската авиационна индустрия. По думите му атаката от днес е целенасочена.

Вече тече мащабно разследване. Властите изясняват чия собственост са апаратите и откъде са били изстреляни. Събирането на доказателства в открито море обаче ще е трудна задача. „Определено разследването ще е доста затруднено, тъй като ще бъде трудно отломките от дроновете да бъдат намерени”, твърди Антон Пулийски от Асоциация „Обединено дрон общество“. Той обаче изрази надежда, че колегите му ще се справят.

За да се защитим, едно от решенията е да пуснем във въздуха повече разузнавателни дронове. Тези машини могат да оперират на височина от 4,5 километра, засичайки цели чрез камери, радари и термични сензори. Българските Сухопътни войски всъщност разполагат с подобна технология, но остава въпросът дали и кога тя се използва за охрана на акваторията ни.

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„Тя е на въоръжение за Сухопътните войски в България, в друга конфигурация, без вертикалното излитане и кацане и се използва за наблюдение, разузнаване и целеуказване. Това е процес, при който по стандартен протокол координатите на дадена цел се дават към други оръжейни системи”, обясни изпълнителният директор IT фирма Николай Йорданов. По думите му тази технология може да засича всякакви цели на земята - танк, автомобил, човек, укритие.

Спешно трябва да се изгради единна национална система за защита от безпилотни апарати, категорични са експертите.