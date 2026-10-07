Днес се очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб.

Операцията се ръководи от Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Морска администрация, които малко по-късно те трябва да дадат актуална информация за издирването.

Дронове атакуваха кораби на 70 мили от българското Черноморие, тече спасителна операция

След потъването на плавателния съд вчера, на терен в спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и „Гранична полиция“.

Морякът, който е във ВМА-Варна, е прекарал спокойно нощта. В стабилно, но тежко състояние е, обявиха за NOVA от Министерството на отбраната. 16-те моряци, които докараха вчера с катер на „Гранична полиция” са прегледани в спешната помощ и не е преценено, че е необходимо да останат за лечение в болница.

Припомняме, че атаката с дронове се случи около 3:00 часа сутринта в понеделник, а плавателните съдове бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 километра източно от Бяла.

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Редактор: Никола Тунев