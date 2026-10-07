Основателят и научен директор на института INSAIT към Софийския университет - проф. Мартин Вечев, е сред ограничен кръг водещи световни изследователи, избрани от OpenAI за изследването и усъвършенстването на нова технология за воден знак (watermarking) в текстове, генерирани от изкуствен интелект.

Технологията вгражда невидим статистически сигнал в начина, по който моделът генерира текст. Специален детектор може впоследствие да провери дали текстът съдържа този сигнал. За разлика от традиционните инструменти, които се опитват да преценят дали даден текст е написан от изкуствен интелект въз основа на неговия стил, тук идеята е да се открива вградена индикация за произхода на съдържанието.

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Европейските правила за прозрачност на съдържанието вече влизат в практическо приложение. За съществуващите системи Европейският акт за изкуствения интелект предвижда преходен срок до 2 декември 2026 г. за изпълнение на изискванията за машинно четимо маркиране и откриване на генерирано съдържание с изкуствен интелект. Това поставя технологиите и механизмите за доказването му във фокуса на AI индустрията.

Самият детектор за текст все още не е публично достъпен. Компанията предоставя достъп на избрани изследователи, сред които проф. Вечев, за да проучат технологията и да помогнат за нейното усъвършенстване.

Редактор: Ралица Атанасова