Заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) – проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на института, и изпълнителния директор инж. Борислав Петров. По време на разговора бяха обсъдени следващият етап в развитието на INSAIT и възможностите за разширяване на дейността му в нови стратегически направления.

Снимка: МИИИ

Сред акцентите бяха развитието на научноизследователската и приложната дейност в областта на изкуствения интелект и високите технологии, както и разширяването на изследванията в сферата на роботиката. Обсъдени бяха и възможностите за технологичен трансфер, развитие на висококвалифицирани инженери и специалисти и по-силно свързване на научните разработки с потребностите на бизнеса и икономиката.

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„INSAIT е доказателство, че България може да създава технологии на световно ниво. Нашата задача е да отключим нови възможности за развитието на института и неговото взаимодействие с бизнеса и държавата. Искаме научните разработки да намират реално приложение и да създават висока добавена стойност за българската икономика“, заяви вицепремиерът Александър Пулев.

Вицепремиерът подчерта, че държавата трябва да бъде партньор на българските технологични компании и научни центрове и да създава условия за по-бързо внедряване на иновативни решения. „Индустриалната зона в Доброславци е добър пример как държавата може да отключва нови възможности за развитие на иновативни компании и да подкрепя българската индустрия в сектори с висока добавена стойност“, посочи Пулев.

В рамките на срещата беше обсъдена и възможността за съвместна инициатива за внедряване на разработки и технологични решения на INSAIT в публичния сектор. Сред потенциалните направления са дигитализацията на административните процеси, намаляването на административната тежест и използването на технологии за по-ефективен превантивен контрол.

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„INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България. Важно е да изградим работещ модел, чрез който най-добрите научни разработки, създавани у нас, да достигат до реално приложение – в бизнеса, в индустрията и в държавната администрация“, подчерта Пулев.

Обсъдено беше и развитието на необходимата високотехнологична инфраструктура, която да подкрепя научните изследвания, технологичния трансфер и внедряването на иновативни решения. Страните се обединиха около необходимостта от задълбочаване на взаимодействието между държавата, научната общност и бизнеса с цел превръщането на научния потенциал на България в реални икономически и обществени ползи.

Редактор: Мария Барабашка