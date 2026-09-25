Конференцията на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“ се провежда днес в София. Форумът е организиран съвместно от Министерството на финансите на България и Европейския механизъм за стабилност.

Конференцията беше открита от премиера Румен Радев, а сред присъстващите са още министърът на финансите Гълъб Донев и изпълнителният директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

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Сред основните теми на конференцията са институционалната интеграция на държавите от еврозоната и финансовата устойчивост на България. Специално внимание ще бъде отделено и на координацията между Министерството на финансите и европейските партньори, както и на необходимостта от поддържане на баланс между фискалната дисциплина и икономическия растеж.

При откриването на форума премиерът заяви, че страната трябва да се възползва от членството в механизма и еврозоната, като развива индустрията, технологиите и конкурентоспособността си. По думите му това е една изключително важна конференция, която е признание за усилията на България към момента и очертава перспективите ни в ЕС, в икономическия и паричен съюз.

По думите му присъединяването на България към ЕМС като 21-вия член е важен етап от икономическата интеграция на страната. България официално стана член на механизма на 29 юни 2026 г., след присъединяването си към еврозоната в началото на годината.

„Приемането на България като 21-ви член на Европейския механизъм за стабилност е важно събитие за нас, а пълната ни интеграция в икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме дотук с цена, която българските граждани продължават да плащат. Затова нашето приемане е израз на признателност не само за качеството на институциите ни и устойчивостта на нашата икономика, но и за стоицизма на българите“, заяви министър-председателят.

Радев определи членството в ЕМС и като допълнителна гаранция при възникване на икономически и финансови затруднения. Според него механизмът дава възможност на държавите членки да разчитат на инструмент за реакция при кризи, но едновременно с това поставя изискване за отговорно управление на публичните финанси.

„Приемането в този механизъм носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика. То е и важен инструмент, на който всяка държава членка може да разчита при нужда за преодоляване и справяне с кризи, но за нас в България това членство е преди всичко отговорност“, каза Радев.

По думите му тази отговорност се изразява в поддържането на устойчиви и стабилни финанси и в постоянното развитие на икономическата система. Той посочи като приоритети на правителството полагане на усилия за поддържането на устойчиви и стабилни финанси и отговорност за разбирането, че една система може да бъде стабилна само ако се развива и усъвършенства непрекъснато.

Той свърза членството в еврозоната и ЕМС и с възможността България да привлича повече инвестиции. Според Радев използването на предимствата от европейската икономическа интеграция трябва да бъде част от по-широка стратегия за промяна на модела на икономическо развитие.

„Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система - предвидимост на данъчната система и на регулациите, укрепване на върховенството на правото и усъвършенстване на нормативната рамка и възползване от предимствата, които дава членството в еврозоната, когато говорим за привличане на инвестиции“, каза Радев, определяйки приоритетите като стратегическа цел на страната.

В изказването си премиерът постави акцент и върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентоспособност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии и насърчаване на износа.

„Нашето усилие е да трансформираме модела на икономическо развитие от модел, основан на потребление и преразпределение, към друг модел. Модел на качествено ново икономическо развитие с висок икономически ръст, който се основава на по-висока производителност, на по-висока конкурентоспособност, на внедряване на високи технологии, привличане на инвестиции в основополагащи индустрии, високите технологии и стимулиране на експорт“, посочи министър-председателят.

Според него устойчивостта на европейската икономическа система зависи и от способността на отделните държави да развиват собствените си силни страни. Той подчерта, че това трябва да се случва не само в национален интерес, но и като част от общото развитие на Европейския съюз.

Премиерът акцентира и върху географското положение на България. По думите му страната има възможности да се възползва от позицията си на връзка между Европа, Азия, Африка и Близкия изток. Той посочи развитието на транспортната и дигиталната свързаност като част от възможностите за икономически растеж.

Радев се позова и на инициативата за междуконтинентална свързаност, за която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи България като домакин на бъдеща среща на върха. По думите на премиера България има възможност да развива ролята си и като енергиен център. Той посочи газовите връзки, ядрената енергетика и наличието на голяма рафинерия в региона като елементи от енергийната инфраструктура на страната.

Радев заяви още, че при разпределението на средствата за конкурентоспособност трябва да се търси баланс между интересите на най-големите европейски икономики и тези на държави като България.

„Трябва да намерим начин тези средства да бъдат разпределени така, че да не отиват само към най-големите европейски концерни, само към най-развитите държави, а да има възможност и България да се възползва от тях“, каза той.

По думите му ЕМС може да има роля и чрез експертната си помощ при изграждането на финансови и инвестиционни механизми, които да позволят на България да използва по-ефективно европейските инструменти.

Той посочи като предимства на България подготвената работна сила, съществуващата енергийна система и индустриалната инфраструктура. По думите му интересът на европейски компании към България се увеличава, а страната трябва да създаде условия този интерес да се превърне в реални инвестиции.

„Имаме интерес от европейски компании, имаме добри условия, имаме скорост за присъединяване, имаме подготвени хора“, каза премиерът.

Радев заяви, че страната трябва да участва активно в обсъждането на европейските политики и да предлага стратегически решения. Според него развитието на отбранителните способности и защитата на външните граници на ЕС са сред сферите, в които е необходима по-голяма координация и солидарност между държавите членки. В този контекст премиерът заяви, че България очаква европейската солидарност да бъде отразена и при разпределението на ресурсите.

„Имаме това, което е критично важно за тези нови индустрии - data центрове, фабрики за изкуствен интелект. Имаме подготвените хора, така че ще разчитаме и на подкрепата на механизма час по-скоро да използваме всички тези предимства, за да може България да вземе мястото, което ѝ се полага в този механизъм и общо в Европа – държава, която не само генерира устойчивост във финансовата сфера и стабилното развитие на икономиката, а и като страна, която е конструктивна, активна и генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на ЕС. За да се случи всичко това, ние имаме нужда от тази стабилност“, заяви премиерът.

Радев благодари и на изпълнителния директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя и на екипа на механизма. Той заяви, че България ще търси експертна подкрепа за развитието на публично-частни партньорства и за привличането на частен капитал от България и чужбина.

Според него подобни инструменти могат да бъдат използвани при изграждането на критична инфраструктура, транспортна свързаност и енергийни проекти, както и при мобилизирането на допълнителни финансови ресурси.

„Целта на България е да бъде стратегически важно място, да има развита инфраструктура, стабилна индустрия, водещи технологии, устойчиви финанси - изключително важно звено за стабилността на Европа и за бъдещето на Европа“, каза в заключение премиерът.

Гълъб Донев: Ние имаме своите амбиции България да се превърне в лидер в Югоизточна Европа в сферата на енергетиката

„България стана пълноправен член на еврозоната от 1 януари 2026 г. От 29 юни България стана и 21-ият член на Европейския механизъм за стабилност. Това са две важни дати в присъединителната история на България към пълноправно членство в Европейския съюз и еврозоната“, каза министърът на финансите Гълъб Донев.

„Това членство не е само последната стъпка към тази интеграция във финансовата архитектура на Европейския съюз. Това е един нов етап от нашето членство, който поставя пред нас още по-голяма отговорност за ролята, която има България като пълноправен член на еврозоната и като член на Европейския механизъм за стабилност“, заяви Донев.

По думите му чуждестранните инвеститори също имат по-голямо доверие в българската икономика и във фискалната стабилност на България. „Чуждестранните инвестиции в България от началото на годината за първото полугодие нараснаха почти двойно, сравнено с предходната година“, каза финансовият министър.

„Някой ще каже, че 50% от това нарастване са реинвестиране на печалбата от вече съществуващи чуждестранни инвеститори, които развиват дейност и функционират в България. Но останалите 50% са нови чуждестранни инвестиции, които намериха България именно заради това, че тя стана член на еврозоната, че показва един от най-добрите резултати, че има един стабилен икономически растеж“, заяви Донев.

Той посочи, че според него икономическият растеж на България е по-висок от този в еврозоната.

„Да, този растеж е по-висок от растежа в еврозоната, докато Европейската централна банка дава прогноза за ръст в страните от еврозоната 0,9%. Ръстът на България е чувствително по-висок, той е към 2,8-2,9%. Много над средното, почти три пъти от ръста в еврозоната“, каза министърът.

По думите му друго предизвикателство, което е дало членството в еврозоната от 1 януари 2026 г., е повишаването на кредитния рейтинг на България.

„Не на последно място, пазарите оценяват и инвеститорите оценяват това, че България има стабилно редовно правителство. Правителство, което има и стабилно парламентарно мнозинство“, каза финансовият министър.

„Прогресивна България, правителството на Прогресивна България има над 50% от местата в българския парламент, което дава ясен сигнал към чуждестранните инвеститори, към българския бизнес, към българските домакинства, че тези резултати дават една устойчивост и предвидимост на политиката, която ще води правителството в България“, заяви Донев.

„Членството в еврозоната е голяма отговорност за България, защото ние досега, ако приемахме всяко едно решение по отношение на следваните политики, които трябва да следват, сега ние ставаме част от тези решения“, обясни министърът.

По думите му България запазва финансовата си стабилност и устойчивост чрез мерките, заложени в управленската програма и в сферата на публичните финанси.

„Еврозоната за нас е нещо много повече, тъй като приоритетите, които имаме, са линейно разпространени в много сфери от икономическия живот на България и на Европейския съюз и на еврозоната“, каза финансовият министър.

„Ние имаме своите амбиции България да се превърне в лидер в Югоизточна Европа в сферата на енергетиката. Ние имаме всички предимства и всички неща, които трябват България да стане такъв лидер. България и сега е лидер в енергетиката, но трябва да се развие“, заяви Донев.

По думите му диверсификацията на енергийните коридори и доставките е от значение за предотвратяването на бъдещи кризи.

„Енергетиката показва, че през последните години, ако не обръщаме достатъчно внимание, ако не държим сметка за диверсификацията на енергийните коридори, потоци, пътя на доставката на суровините, на електроенергията, на горивата, ние ще се окажем в поредната криза и ще изпитаме поредния инфлационен шок“, заяви Донев.

Пиер Граменя: Влизането в еврозоната означава повече инвестиции за държавата и растеж

Пиер Граменя поздрави българското правителство за присъединяването на страната към еврозоната и ратифицирането на договора за ЕМС.

„Искам да поздравя правителството, че влезе в еврозоната на 1 януари и е ратифициран договорът за ЕМС, защото по този начин вашата държава е на много сигурно и стабилно място“, каза Граменя.

По думите му присъединяването към еврозоната ще създаде условия за повече инвестиции и икономически растеж. „Влизането в еврозоната означава повече инвестиции за държавата и растеж, а растежът е най-сигурният начин, че ще има повече постъпления в държавата“, заяви той.

Граменя коментира и очакваното намаляване на бюджетния дефицит. „Това, че министърът на финансите каза, че дефицитът ще падне от 5 на 3 процента, означава, че България ще отговаря на правилата, ще ги спазва и ще го направи бързо. Желая на много други държави да го направят толкова бързо, колкото България успя“, посочи управляващият директор на ЕМС.