Данъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 г., а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението на данъчната основа на имотите ще вдигне само данъка сгради, но не и таксата смет. Според заместник финансовия министър Людмила Петкова във фактурата на общината с местните налози, която получаваме всяка година тежестта на таксата за битови отпадъци е значително по-голяма.

Тя даде пример със собствения си апартамент от 70 квадратни метра. По думите ѝ около три четвърти от плащането са свързани с такса „битови отпадъци“, а една четвърт - с данък „сгради“.

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„При мен налогът върху недвижимите имоти за следващата година ще се увеличи с 15 евро“, обясни Петкова.

Според действащите правила данъчната оценка е сред факторите, които се използват при определянето на данъка върху недвижимите имоти, като конкретната ставка се определя от общинския съвет в законово установени граници.

Заместник-министърът на финансите коментира и предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на определени сектори. Сред тях са търговските банки, дружествата за бързи кредити, обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.

По думите на Петкова тези сектори формират значителна част от реализираните свръхпечалби, като според нея именно при тях има случаи на печалби, които не се реинвестират в българската икономика.

„Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сфери. В някои от тях реализираната печалба за шест години надхвърля 588% ръст“, заяви Петкова.

Тя уточни, че предложението няма да обхване всички компании, които отчитат свръхпечалба.

„Ще засегне само 60% от предприятията, защото останалите са производствени, в сферата на селското стопанство, в транспорта. Считаме, че те, дори да имат свръхпечалба, реинвестират въпросните средства в българската икономика. Ние се насочваме към секторите, които не правят това, а изнасят и подкрепят чужди икономики“, обясни заместник-министърът.

На фона на това от догодина се въвежда и 7 процентен данък върху ваучерите за храна. До момента те бяха освободени от облагане. Според управляващите ако стойността на ваучерите бъде изплатена на работниците под формата на пари тогава удръжките биха били 10 на сто.