Бившата католическа монахиня Кумико Косака беше осъдена на 20 години затвор в Аржентина по дело за сексуални злоупотреби с деца в интернат за хора с увреден слух. 51-годишната японска гражданка беше призната за виновна за утежнено сексуално насилие и за прикриване на свещеници, обвинени в злоупотреби с деца на възраст между 4 и 17 години.

Случаят, известен като „Проволо“, е свързан с института „Антонио Проволо“ в Мендоса, където в продължение на десетилетия десетки деца са били жертви на тежки злоупотреби. Скандалът избухна преди около десет години и доведе до първи процес през 2019 г. Тогава двама свещеници, градинар и бивш хорист получиха присъди между 10 и 45 години затвор.

Разкритията доведоха и до второ дело срещу монахини и служителки, обвинени в съучастие и прикриване на злоупотребите. През 2023 г. всичките девет обвиняеми, сред които и Косака, бяха оправдани. През август обаче Върховният съд на провинция Мендоса отмени оправдателната присъда на Косака и беше разпоредено ново разглеждане на случая.

След осъждането Ариел Лисарага, баща на една от жертвите, заяви, че е удовлетворен, че е успял да получи справедливостта, която е търсил за дъщеря си и за всички останали жертви по случая.

Косака е напуснала ордена, управлявал института, след появата на първите сигнали за злоупотреби. Обвиненията доведоха до закриването на заведението. Бившата монахиня остава на свобода до приключването на съдебните обжалвания, но няма право да напуска провинция Мендоса.

Редактор: Ралица Атанасова