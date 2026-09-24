Средната цена на дизела в Европейския съюз достигна исторически рекорд от 2,23 евро за литър, спрямо 2,16 евро седмица по-рано. Това показва анализ на AFP, базиран на данни на Европейската комисия.

Новата цена се равнява на около 9,63 долара за американски галон. Поскъпването идва на фона на конфликтите в Близкия изток и Украйна, които ограничават доставките на суров петрол и са довели до щети по рафинерии.

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Рекордни средни цени са отчетени в 19 държави от ЕС. Най-скъп е дизелът в Дания и Финландия - по 2,56 евро за литър. В Германия цената достига 2,46 евро, а в Белгия и Франция е близо до 2,40 евро. В Италия дизелът струва почти 2,30 евро за литър.

Посочените стойности включват ДДС и акцизи, които се различават между отделните държави и средно формират около 40% от крайната цена на горивото в ЕС. В анализа не са включени целеви субсидии, като помощите за шофьори с голям годишен пробег във Франция.

Някои държави са достигнали предишните си ценови рекорди през 2022 г., след началото на руската инвазия в Украйна. Сред тях са Гърция, Естония и Словакия. Германия, Франция, Полша и още четири държави са регистрирали предишните си върхове през март или април 2026 г., след като Иран блокира Ормузкия проток в отговор на американско-израелските удари по страната.

Девет от 19-те държави с нови рекорди са надминали нива, достигнати едва през август или септември тази година.

Върху цените оказват влияние и блокадата на износа на петрол от Саудитска Арабия през Червено море, наложена от хусите, както и украинските атаки срещу руски рафинерии.

В Испания и Швеция също е отчетено поскъпване, но цените остават под рекордните нива от 2022 г. От края на февруари двете страни са намалили значително акцизите върху дизела, сочат данни на икономическия институт „Брюгел“.

Други европейски правителства също въведоха временни данъчни облекчения, подобни на мерките по време на енергийната криза през 2022 г. Според експерти обаче отпуснатите средства засега са значително по-малко, тъй като настоящият ценови шок се развива по-постепенно, а бюджетните възможности на някои държави са ограничени.

Средната цена на дизела в 27-те държави от ЕС, изчислена според потреблението на гориво във всяка страна през 2024 г., се е увеличила с около 40% от края на февруари.

За същия период дизелът в САЩ е поскъпнал с над 70% до около 6,50 долара за галон, или приблизително 1,50 евро за литър.

Редактор: Георги Иванов