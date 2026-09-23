Украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери "да продължат да възпрепятстват финансовите постъпления и военната машина на Русия". Той се обърна към Общото събрание на ООН с думите, че "руските финансови приходи трябва да останат мишена и занапред".

"Когато някой дава още пари на Русия чрез търговия, той ѝ дава повече време да води война. И точно затова настояваме търговията с агресора да бъде ограничена", каза той в реч на Общото събрание.

По програма редът на Русия да се обърне към Събранието ще дойде в събота.

Руският президент Владимир Путин не участва в годишната сесия на ООН от години и вместо това изпраща външния министър Сергей Лавров. По-рано днес Лавров каза пред Съвета за сигурност на ООН, че Русия е готова да преговаря за траен мир, но не и за "пауза" във войната. Той заяви, че подобна пауза ще осигри време на Украйна и поддържниците ѝ да натрупат още оръжие.

Редактор: Дарина Методиева