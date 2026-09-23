Възможността за откриване на директна авиолиния между София и Кайро обсъдиха президентът Илияна Йотова и египетският премиер Мостафа Мадбули. Срещата им се проведе в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Двамата са обсъдили и възможности за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката. Йотова подчерта потенциала за съвместни проекти на фона на рисковете пред доставките на горива. По думите ѝ суровините, които България внася от Египет, подпомагат и българското военно производство.

Войните и изкуственият интелект - във фокуса на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Сред акцентите на разговорите е и развитието на туризма между двете страни. Йотова посочила, че откриването на директна въздушна връзка би улеснило контактите и пътуванията между България и Египет. „Много граждани на Египет са завършили висше образование в България и те са естествен мост между нашите два народа“, заяви президентът.

Снимка: Пресцентър на президента

Мадбули подчертал ролята на България в отношенията между Европейския съюз и Египет. Според Йотова Египет е от голямо значение в процеса по разрешаване на конфликтите в Близкия изток. Двамата са обсъдили и необходимостта от възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток заради отражението на ограниченията върху световните доставки.

Редактор: Ралица Атанасова