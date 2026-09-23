Колизеумът в Рим остана затворен за посетители в сряда по разпореждане на министъра на културата на Италия Алесандро Джули. Мярката е в знак на почит след смъртта на 22-годишен работник при инцидент през изминалата нощ.

22-годишният техник Андреа Морети загинал след падане от няколко метра височина, докато инсталирал нова осветителна система в античната римска арена.

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„Новината за трагичната смърт на Андреа Морети, квалифициран работник, загинал през нощта, дълбоко ни шокира и натъжи”, заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони.

Джули разпореди и спиране на всички строителни и монтажни дейности в Колизеума до второ нареждане. Първоначално беше обявено само частично затваряне на обекта, но това предизвика остри протести от страна на най-големия италиански синдикат – CGIL.

„Човечността стои пред туристите”, заяви ръководителят на CGIL в Рим Натале ди Кола. Синдикатът призова министър Джули да изясни всички обстоятелства около инцидента с Морети.

Колизеумът, който е построен преди 2000 години, е най-големият амфитеатър в Римската империя и е най-посещаваната туристическа забележителност в Италия.

Настоящият инцидент се случва по-малко от година след смъртта на румънски работник, който през ноември миналата година остана затрупан под отломките на частично срутила се средновековна кула в близост до Колизеума.

Редактор: Мария Барабашка