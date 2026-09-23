Към 11:00 часа на днешния ден са подадени 18 430 заявление за гласуване извън страната от български граждани за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Те са за 66 държави. Най-много заявление има от живеещи в Турция – над 7000, Великобритания – около 3000 и Германия - над 1500. Това каза директорът на Дирекция „Информационни и комуникационни системи в МВнР” Боряна Стойнова на брифинг във връзка с провеждането на изборите зад граница.

След насрочване на изборите министърът на външните работи е сформирал група с председател Ради Найденов - постоянен секретар на министерството, а негови заместници са главният секретар на МВнР Георги Георгиев и Боряна Стойнова.

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„Има две групи държави. В едната са страните, в които има уведомителен режим за произвеждане на изборите. Там нашите представителства имат ангажимента да информират страната за денят, в който българските гражданите имат правото да дадат своя вот. Втората група от държави е тази, в която има разрешителен режим. Там се изисква изрично съгласие от властите в държавата, в която се извършват изборите”, обясни Найденов.

С решение, взето от Централната избирателна комисия, са определени местата, където може да бъдат разкрити секции. „Това са нашите дипломатически представителства. Изразили сме и становище относно организационна нецелесъобразност или обективна невъзможност за образуване на секции. Такива са страни като Ливан, Украйна, Сирия и други”, допълни той.

„Другите секции, които са определени, са местата в страните членки на ЕС в които на изборите през последните 5 години са гласували не по малко от 100 избиратели. Това са т.нар. „автоматични” секции”, допълни Найденов. Той допълни, че в страните, които не са членове на ЕС, автоматични секции не са определени.

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От външно министерство призоваха българите, които желаят да гласуват, да подадат своите заявления по електронен път. Срокът за това е до 23:59 часа на 29 септември.

„Опитът ни до момента показва, че между 10 и 20% от желаещите да гласуват подават заявления предварително. При последните изборни промени се въведете възможността да се попълни такова заявление пред членовете на избирателната секция. Това довежда до струпвания на местата, където има много избиратели”, обясни Стойнова.

Те добавиха, че ще бъдат открити секции и на места, където нямаме дипломатическо представителство – Малта, Сингапур, Люксембург, Исландия и Нова Зеландия.

Представителите на работната група призоваха да получат машините за гласуване извън страната поне седмица преди деня на вота, за да имат достатъчно време да ги транспортират до по-далечните държави.

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Редактор: Никола Тунев