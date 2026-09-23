Въпреки обещанията за изграждане на нови магистрали през следващите години и настоящия строеж на отделни участъци, България изостава значително на европейската карта по дължина на магистралната мрежа. Освен това тя е неравномерно разпределена, а в части от страната дори напълно липсва.

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Магистралната мрежа у нас в числа

Общата дължина на магистралите у нас възлиза на 877 километра към края на 2025 г., сочат данните на НСИ.

- Югозападният район, включващ столицата, е най-развит с 318 км магистрални пътища.

- Югоизточният район разполага с 223 км магистрали.

- Южният централен и Североизточният район остават с под 200 км магистрали.

- Северозападният регион, който често е определян като икономически изолиран, разполага с едва 32 км магистрални пътища.

- В Северен централен район положението е най-критично – въпреки активните проекти, към края на 2025 г. там все още няма нито един завършен и въведен в експлоатация километър магистрала.

Как изглежда Европа отвъд нашите граници?

Данните на Евростат очертават мащабна разлика между водещите европейски икономики и останалите държави. Тройката на лидерите се оглавява от Испания (над 15 000 км), следвана от Германия (над 13 000 км) и Франция (над 11 000 км). Тъй като това са сред петте най-големи страни в Европейския съюз, тези мащаби не са неочаквани.

Класацията продължава с Португалия, Нидерландия и Гърция. Нидерландия е три пъти по-малка от България, а Португалия и Гърция са съизмерими с нас по територия. Въпреки това, дължината на тяхната магистрална мрежа варира между 2 000 и 3 000 километра – или до три пъти по-дълга от българската.

В тази статистика България заема 20-о място, въпреки че по площ е на 10-о. Класацията обхваща общо 25 държави, тъй като Малта и Латвия не разполагат с пътна мрежа, покриваща критериите за магистрала.

По отношение на темпото на изграждане за последните 12 години, челните места се заемат от Испания (над 900 нови км), Италия (над 800 км) и Гърция (с близо 740 км). България заема 10-о място в този списък с построени 272 км, изградени в периода от 2013 до 2025 г.

Най-гъста е магистралната мрежа в провинции на Германия и Нидерландия - Бремен, Южна Холандия, Утрехт, както и в унгарската област Будапеща, където се отчитат над 110 км на всеки 1000 кв/км.

У нас районите с най-висока гъстота са Югозападният и Югоизточният, но там показателите са близо 10 пъти по-ниски.

Модели на таксуване

В различните държави от Европейския съюз то е решено по различни начини. България е сред държавите, в които се плаща с винетки. Почти навсякъде минималната валидност е 1 ден, само в Словения тя е 1 седмица.

Най-скъпа дневната винетка за лек автомобил излиза в Унгария – над 15 евро. В Словения, Чехия и Австрия струва между 8 и малко над 9 евро. По-евтина от нашата в момента е само винетката в Румъния.

В следващата група държави се плаща за изминато разстояние – тоест тол такса.

Има, разбира се, много локални характеристики, като например таксуване не на всички магистрали, а само на определени, физическо или електронно, но можем да кажем, че в Португалия, Ирландия, Хърватия, Гърция, Италия, Франция и Испания 100 километра струват средно между 7 и 12 евро, а в Полша - с 4-5 евро повече.

В Люксембург, засега в Белгия – въпреки че там обмислят въвеждането на тол такси от догодина, Нидерландия, Германия, Дания, Швеция, Финландия, Естония, Литва и Кипър магистралите за леки автомобили са безплатни. Като, разбира се, и тук има някои особености. На места се заплаща преминаването по мостове, през тунели, както и влизането в някои градове.

Как работи тол системата в Гърция

При сравнението между тол таксите и винетката Явор Жерев, който редовно пътува по маршрута Благоевград – Солун, поставя на първо място цената на пътуването. До границата той се движи с българска винетка, а след това започва да плаща на гръцките тол пунктове.

„Имат 3 пункта за плащане до началото на Солун. Първо – цените там са доста високи. Едно отиване на лек автомобил от Благоевград до Солун и обратно излиза малко над 10 евро, което на фона на цените на винетките в България в момента е много, много по-висока цена, отколкото тук в България. Ние имаме привилегията като шофьори на леки автомобили да пътуваме срещу 60 и няколко евро целогодишно неограничено. Неограничени километри по цялата магистрална и второстепенна пътна мрежа в България, което за момента мисля, че са добри условията “, коментира Явор Жерев.

Тол таксите могат да имат отражение и върху организацията на трафика. Особено през летния сезон, при влизане в Гърция през Кулата, Явор нерядко попада на по-сериозно натоварване около първия тол пункт след границата.

„През летния сезон пътната мрежа от Кулата до Солун е доста натоварена. При самото извършване на плащането на таксите, дори да имате устройство, с което да минавате автоматично, за автоматично таксуване, опашките са доста по-сериозни още преди да влезете в лентата за това свободно преминаване с електронно таксуване и т.н. Много пъти ми се е случвало, когато опашката се е образувала над километър, километър и нещо, самите гърци са принудени да вдигат бариерите, за да пропуснат целия този трафик да премине безпрепятствено през пункта и да продължи пътя. Може би правителството трябва да помисли, ако прецени, че ще слага такова тол таксуване като в Гърция, може би трябва да преценят да сложат доста повече пътни платна, за да може да не се образуват опашки“, смята Явор Жерев.

Един от основните плюсове на тол системата е високата събираемост на таксите. На практика избягването на плащането е възможно единствено чрез използване на алтернативни маршрути. Въпросът е дали у нас ще има достатъчно такива пътища и доколко те ще бъдат достъпни за шофьорите.

„Мога да ви дам пример – на първия пункт за плащане, който е веднага след Промахон, има от дясната страна алтернативен път, но той е затворен от едната страна, което означава, че самите гърци не позволяват преминаването през него, а изискват 100% от трафика да преминава през пункта за плащане“, каза Явор Жерев.

Очакванията са евентуалното въвеждане на тол система за всички пътища да увеличи приходите в бюджета и да промени начина, по който се таксува тежкотоварният транзит. В момента камиони от цяла Европа преминават през България, като плащат сравнително ниска винетна такса.

„Когато става въпрос за пари, държавата е готова на всичко. А когато става въпрос за удобства спрямо хората, ще покажем дали сме готови, когато се случи това нещо. Лично мое мнение е, че не сме готови за много неща , които се случват в България, и практиката го показва“, коментира Явор Жерев.