Какво означава да бъдеш независим днес и има ли България ясни цели за бъдещето си? По тези теми говори историкът проф. Милко Палангурски в „Интервюто в Новините на NOVA“ по повод Деня на независимостта – 22 септември.

Според него независимостта не се изчерпва единствено с формалното наличие на суверенитет. Тя означава държавата и обществото да имат възможността да вземат решенията си и да определят собствените си цели.

„Това е да имаме всичките права, възможности и свободи да решаваме като нация и държава какво да правим“, обясни Палангурски.

Той подчерта и ролята на политиците в този процес.

„Политиците трябва да кажат накъде отиваме. За това ги избираме“, поясни той.

Според Палангурски именно формулирането на ясни цели и посока пред страната трябва да бъде част от политическата отговорност към обществото. Той припомни, че преди десетилетия въпросът за независимостта е изглеждал по-различно, тъй като България е била държава с ограничен суверенитет.

Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември

Историкът даде като пример и процеса на интеграция на страната в НАТО и Европейския съюз. По думите му тези решения също трябва да се разглеждат през призмата на националните цели и възможността България да отговаря адекватно на предизвикателствата пред нея.

В разговора беше поставен и въпросът дали българските политици от началото на XX век са били по-независими в действията си и какво им е позволило да стигнат до обявяването на независимостта.

„Първото, което е мотивация. Второто, че те гледат да си изпълнят задачите, за които са избрани. Третото, те носят в себе си един багаж, който започва точно след Априлското въстание“, каза той.

♦ Какви трябва да бъдат следващите цели на България?

На въпрос за критиките, че днес страната трудно формулира следващите си големи национални цели, историкът посочи няколко направления. Сред тях са запазването на независимостта, способността страната да се защитава при необходимост, както и повишаването на стандарта на живот.

„Ние трябва да търсим подобряване на качеството на живот на отделния българин“, заяви Палангурски.

По думите му България трябва да си постави конкретни икономически и културни цели, около които обществото да може да обедини усилията си.

Редактор: Габриела Павлова